CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na hakaret eden heykeltÄ±raÅŸa ceza

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanan heykeltÄ±raÅŸ RagÄ±p Ã‡iÃ§en'e 12 bin lira ceza verildi

Antalya 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmada CHP Lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun avukatÄ± Celal Çelik, RagÄ±p Çiçen'in hakaretlerine devam ettiÄŸini ve bununla ilgili Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suç duyurusunda bulunduklarÄ±nÄ± belirtti.Çiçen hakkÄ±nda manevi tazminat davasÄ± da açtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Çelik, sanÄ±ktan ÅŸikayetçi olduklarÄ±nÄ± ve cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiklerini söyledi.

DuruÅŸmada, "Kamu görevlisine hakaret" suçunu iÅŸlediÄŸine hükmedilen Çiçen'e 12 bin lira ceza verildi.CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bir programa katÄ±lmak üzere 20 MayÄ±s 2016 tarihinde Antalya'ya gelmiÅŸ, havalimanÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda heykeltÄ±raÅŸ RagÄ±p Çiçen, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu protesto etmiÅŸti. Çiçen'e, protestosu sÄ±rasÄ±nda KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu hakkÄ±nda söylediÄŸi sözler nedeniyle dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.