ÅžÄ±rnak'tan acÄ± haber geldi 1 asker ÅŸehit

ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucunda 1 asker ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼
Güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, 23. Jandarma SÄ±nÄ±r Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluk bölgesinde bulunan ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilçesindeki Bestler Dereler mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor.Operasyonda arazi arama tarama faaliyeti sÄ±rasÄ±nda teröristler tarafÄ±ndan güvenlik güçlerine ateÅŸ açÄ±ldÄ±.AçÄ±lan ateÅŸe anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verilmesiyle çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada bir asker aÄŸÄ±r yaralandÄ±.YaralÄ± asker, helikopterle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesindeki müdahaleye raÄŸmen ÅŸehit oldu.