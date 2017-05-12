ÅžÄ±rnak'tan acÄ± haber geldi 1 asker ÅŸehit

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± bu yÄ±l Cuma gÃ¼nÃ¼ne denk geliyor. Herkes merakla 19 MayÄ±s'Ä±n tatil olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmeyi merakla bekliyor