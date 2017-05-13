Hakkari ValiliÄŸi aÃ§Ä±kladÄ± 25 bÃ¶lgede o uygulama baÅŸlatÄ±ldÄ±

Hakkari'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n eylemleri karÅŸÄ±sÄ±nda 25 bÃ¶lgede Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lge uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±

Valilik’ten yapÄ±lan açÄ±klamada, PKK ve diÄŸer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yÄ±ldÄ±rma saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n, kentin sosyal ve ekonomik geliÅŸmesini olumsuz etkilediÄŸi belirtildi. SaldÄ±rÄ±lar neticesinde vatandaÅŸlarÄ±n ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarÄ±nÄ± kullanmaktan mahrum kaldÄ±klarÄ± kaydedilen açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

“Günlük hayatlarÄ± olumsuz etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z büyük maÄŸduriyet yaÅŸamaktadÄ±r. Valilik makamÄ±mÄ±z, öncelikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, mevcut huzur ve güven ortamÄ±nÄ±n sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldÄ±rÄ±sÄ±ndan korunmasÄ± maksadÄ±yla bölgesinde emniyet ve asayiÅŸ temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadÄ±r. Tedbirler kapsamÄ±nda Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereÄŸince kent merkezi ile Çukurca, Åžemdinli ve Yüksekova ilçeleri sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 25 bölgenin, 13 MayÄ±s’ta saat 00.00’dan 28 MayÄ±s saat 00.00’a kadar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiÅŸtir.”

Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerleÅŸim yerleri ise ÅŸöyle:

“Koryürek – SamanlÄ± Bölgesi, Mehendi Bölgesi, Aktütün Mahallesi,(DereyanÄ± Mahallesi, Konur Köyü, UÄŸuraçan Köyü ve YeÅŸilbayÄ±r Mahallesi yerleÅŸim birimleri hariç), Küçe Tepe, Meydan Tepe bölgesi, YukarÄ±tülören Y. DoÄŸusu, Uluyol Mah. Kuzeyi arasÄ±nda kalan bölge) ,Sipendere Tepe, Ä°skender SÄ±rtlarÄ± bölgesi, Beyaz Y.-Bala Y.-Arsen KapÄ±sÄ±-Eski KÄ±rÄ±kdaÄŸ Bölgesi,Otluca KÄ±ÅŸlasÄ± Bölgesi, Bilmizit Mevkii, Kelmih Tepe, Bilmez Tepe, Nergiz Tepe, YÄ±ldÄ±z Tepe, Åžive Kör DaÄŸÄ±, ÇalagamÄ±ÅŸ Tepe, YukarÄ± Otluca Mah.BatÄ±sÄ±, UyanÄ±k Mah., Kuzeyi, Düzce Mah.Kuzeyi arasÄ±nda kalan bölge), Bas Tepe Bölgesi, KeÅŸe Tepe, ErdaÄŸÄ± Dikenli Bölgesi, Cernil Tepe Bölgesi,Ganizark Mevkii, Bulhari Tepe Bölgesi, Busindi DaÄŸÄ± Bölgesi, Keçilik DaÄŸÄ±, Kokulu Tepe (YoncalÄ± Güneyi), Karakaya Mevkii, Åžine Köprüsü Güneyi (Ä°ÅŸbankasÄ± KayalÄ±ÄŸÄ±), Neçe SÄ±rtÄ± (DoÄŸanlÄ± Kuzeyi) ve Elma KapÄ± SÄ±rtÄ± 1753 RakÄ±mlÄ± Tepe, YeÅŸil MaÄŸara SÄ±rtÄ± ve 1419 RakÄ±mlÄ± Tepe arasÄ±nda kalan bölge,Meskan Tepe Bölgesi, KavaklÄ± Bölgesi: KaraaÄŸaç Tepe güneyi, Çal Tepe Mahallesi kuzeyi, Meydan Belek YaylasÄ±- Zeynep Tepe Bölgesi, Ganizark Tepe-Sakar DaÄŸ Bölgesi, Kovan Tepe-Arsan DaÄŸÄ± Bölgesi, Katran-Kelle Tepe Bölgesi, Geçimli Köyü Bölgesi (DoÄŸanlÄ± Mah.Güneyi, AÅŸaÄŸÄ± KayalÄ± Tepe Güneyi, 2317 RakÄ±mlÄ± Tepe, 2649 RakÄ±mlÄ± Tepe DoÄŸusu, KÄ±zÄ±lkaya Tepe, 1544 RakÄ±mlÄ± Tepe, Meydan 2 Tepe, Gerik Tepe arasÄ±nda kalan bölge),CeylanlÄ± Köyü Bölgesi, Fak Tepe Bölgesi:( Öküz Tepe, 2863 RakÄ±mlÄ± Tepe, 2787 RakÄ±mlÄ± PÄ±naryayla Mevkii, 2653 RakÄ±mlÄ± Ora Tepe, 2207 RakÄ±mlÄ± Tepe, Ä°simsiz Tepe, Kiper Tepe DoÄŸusu, Arsan DaÄŸÄ± DoÄŸusu, Arsan DaÄŸÄ± Kuzey DoÄŸusu, Çarçola Yayla Kuzey DoÄŸusu, Dilek SÄ±rtÄ±, 2746 RakÄ±mlÄ± Tepe, 2576 RakÄ±mlÄ± Suman Tepe arasÄ±nda kalan bölge),Geçit Tepe-Koç Tepe-Bergiri Tepe Bölgesi: Bergiri Tepe, Çoban DaÄŸÄ± Güneyi, Çoban YaylasÄ± Mevkii, Korkulu Tepe, Çukur Tepe, Ahmet Tepe, Tel Tepe arasÄ±nda kalan bölge.”