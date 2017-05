Hakkari ValiliÄŸi aÃ§Ä±kladÄ± 25 bÃ¶lgede o uygulama baÅŸlatÄ±ldÄ±

Hakkari'de terör örgütünün eylemleri karşısında 25 bölgede özel güvenlik bölge uygulaması başlatıldı

Valilik’ten yapılan açıklamada, PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 25 bölgenin, 13 Mayıs’ta saat 00.00’dan 28 Mayıs saat 00.00’a kadar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir.”

Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerleşim yerleri ise şöyle:

“Koryürek – Samanlı Bölgesi, Mehendi Bölgesi, Aktütün Mahallesi,(Dereyanı Mahallesi, Konur Köyü, Uğuraçan Köyü ve Yeşilbayır Mahallesi yerleşim birimleri hariç), Küçe Tepe, Meydan Tepe bölgesi, Yukarıtülören Y. Doğusu, Uluyol Mah. Kuzeyi arasında kalan bölge) ,Sipendere Tepe, İskender Sırtları bölgesi, Beyaz Y.-Bala Y.-Arsen Kapısı-Eski Kırıkdağ Bölgesi,Otluca Kışlası Bölgesi, Bilmizit Mevkii, Kelmih Tepe, Bilmez Tepe, Nergiz Tepe, Yıldız Tepe, Şive Kör Dağı, Çalagamış Tepe, Yukarı Otluca Mah.Batısı, Uyanık Mah., Kuzeyi, Düzce Mah.Kuzeyi arasında kalan bölge), Bas Tepe Bölgesi, Keşe Tepe, Erdağı Dikenli Bölgesi, Cernil Tepe Bölgesi,Ganizark Mevkii, Bulhari Tepe Bölgesi, Busindi Dağı Bölgesi, Keçilik Dağı, Kokulu Tepe (Yoncalı Güneyi), Karakaya Mevkii, Şine Köprüsü Güneyi (İşbankası Kayalığı), Neçe Sırtı (Doğanlı Kuzeyi) ve Elma Kapı Sırtı 1753 Rakımlı Tepe, Yeşil Mağara Sırtı ve 1419 Rakımlı Tepe arasında kalan bölge,Meskan Tepe Bölgesi, Kavaklı Bölgesi: Karaağaç Tepe güneyi, Çal Tepe Mahallesi kuzeyi, Meydan Belek Yaylası- Zeynep Tepe Bölgesi, Ganizark Tepe-Sakar Dağ Bölgesi, Kovan Tepe-Arsan Dağı Bölgesi, Katran-Kelle Tepe Bölgesi, Geçimli Köyü Bölgesi (Doğanlı Mah.Güneyi, Aşağı Kayalı Tepe Güneyi, 2317 Rakımlı Tepe, 2649 Rakımlı Tepe Doğusu, Kızılkaya Tepe, 1544 Rakımlı Tepe, Meydan 2 Tepe, Gerik Tepe arasında kalan bölge),Ceylanlı Köyü Bölgesi, Fak Tepe Bölgesi:( Öküz Tepe, 2863 Rakımlı Tepe, 2787 Rakımlı Pınaryayla Mevkii, 2653 Rakımlı Ora Tepe, 2207 Rakımlı Tepe, İsimsiz Tepe, Kiper Tepe Doğusu, Arsan Dağı Doğusu, Arsan Dağı Kuzey Doğusu, Çarçola Yayla Kuzey Doğusu, Dilek Sırtı, 2746 Rakımlı Tepe, 2576 Rakımlı Suman Tepe arasında kalan bölge),Geçit Tepe-Koç Tepe-Bergiri Tepe Bölgesi: Bergiri Tepe, Çoban Dağı Güneyi, Çoban Yaylası Mevkii, Korkulu Tepe, Çukur Tepe, Ahmet Tepe, Tel Tepe arasında kalan bölge.”