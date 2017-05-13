Dikkat baÅŸkentte bazÄ± yollar bugÃ¼n trafiÄŸe kapalÄ±

BaÅŸkent Ankara'da bugÃ¼n bazÄ± yollar KÄ±rÄ±m Tatar sÃ¼rgÃ¼nÃ¼nÃ¼n 73. yÄ±lÄ± nedeniyle trafiÄŸe kapalÄ± olacak

KÄ±rÄ±m Tatar sürgününün 73. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla düzenlenecek açÄ±k hava toplantÄ±sÄ± sebebiyle baÅŸkentte bazÄ± yollar araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak.Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "KÄ±rÄ±m Tatar sürgününün 73. yÄ±lÄ±" dolayÄ±sÄ±yla KÄ±rÄ±m Türkleri Kültür ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸinin 13.30-16.30 saatlerinde Ankara Hipodrom (AKM) yanÄ±ndan Anadolu MeydanÄ±'na yürüyüÅŸ düzenleyeceÄŸi, bu nedenle bazÄ± yollarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. AçÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Cumartesi günü saat 11.00'den itibaren açÄ±k hava toplantÄ±sÄ± sona erene kadar KazÄ±m Karabekir Caddesi UlaÅŸtÄ±rma KavÅŸaÄŸÄ± alt geçit giriÅŸinden Anadolu MeydanÄ±'na kadar, UlaÅŸtÄ±rma KavÅŸaÄŸÄ± Anadolu MeydanÄ± istikametine dönüÅŸ varyantlarÄ±, Celal Bayar BulvarÄ± KazÄ±m Karabekir Caddesi’ne giriÅŸ varyantlarÄ±, BeÅŸevler kavÅŸaÄŸÄ± Dögol Caddesi giriÅŸi, AnÄ±t Caddesi ile Anadolu MeydanÄ± Gazi Mustafa Kemal BulvarÄ± Ankaray Maltepe DuraÄŸÄ± arasÄ± ve Anadolu MeydanÄ±'na açÄ±lan cadde ve sokaklar araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak."