Ankara'da sÄ±cak saatler polis 12 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi Nuriye GÃ¼lmen ve Ã¶ÄŸretmen Semih Ã–zakÃ§aâ€™nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± greve destek vermek isteyen gruba polis mÃ¼dahale etti. Olay sonucunda 12 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araÅŸtÄ±rma görevlisi Nuriye Gülmen ve öÄŸretmen Semih Özakça’nÄ±n görevlerine iade edilmek için baÅŸlattÄ±klarÄ± açlÄ±k grevlerine destek vermek isteyen yaklaÅŸÄ±k 30 kiÅŸi, Yüksel Caddesi’nde bir araya geldi. Burada geç saatlere kadar bekleyen grubun çevreye rahatsÄ±zlÄ±k verdiÄŸini belirten polis ekipleri gruptakilere daÄŸÄ±lmalarÄ± konusunda uyarÄ±da bulundu.

UyarÄ±larÄ±na raÄŸmen grup daÄŸÄ±lmayÄ±nca, müdahale edildi. YapÄ±lan müdahale sonrasÄ± 1’i kadÄ±n 12 eylemci gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis ekipleri ayrÄ±ca Yüksel Caddesi'nde bulunan bazÄ± kiÅŸileri de bölgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±rken, eylemcilerin kullandÄ±klarÄ± malzemeleri ise topladÄ±.