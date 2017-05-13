UkraynalÄ± bakÄ±cÄ± iÅŸ adamÄ±nÄ±n Ã§ocuÄŸuna meÄŸer iÅŸkence uygulamÄ±ÅŸ

Ä°stanbul'da meydana gelen olayda bir iÅŸ adamÄ±nÄ±n Ã§ocuÄŸuna bakan UkraynalÄ± bakÄ±cÄ±nÄ±n Ã§ocuÄŸu darp ettiÄŸine dair gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler gizli kameraya yansÄ±dÄ±

Ä°stanbul’da yaÅŸayan iÅŸadamÄ± 37 yaÅŸÄ±ndaki S.E.ÿve eÅŸi yabancÄ± uyruklu M.T.E., çocuÄŸunun evde bakÄ±mÄ± için 6 ay önce Ukrayna uyruklu Nadia Shapoval’Ä± iÅŸe aldÄ±. Bir süre sonra anne M.T.E., çocuÄŸunun vücudunun çeÅŸitli yerlerinde morluklar olduÄŸunu fark ederek durumu eÅŸi S.E.’ye anlattÄ±.Baba S.E., bakÄ±cÄ±nÄ±n hareketlerinden ÅŸüphelenerek evin çeÅŸitli odalarÄ±na gizli kamera yerleÅŸtirdi. Anne M.T.E., davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan rahatsÄ±z olduÄŸu UkraynalÄ± bakÄ±cÄ±yÄ± iÅŸten çÄ±kardÄ±ktan sonra eve yerleÅŸtirilen gizli kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± izlediÄŸinde gördüklerine inanamadÄ±.BakÄ±cÄ±nÄ±n çocuÄŸunu darp ettiÄŸini gören anne M.T.E.,ÿeÅŸine bildirdi. Çift, gecen ÇarÅŸamba günü Ä°stanbul’un Esenyurt Ä°lçesi’ndeki KÄ±raç Polis Merkezi’ne giderek bakÄ±cÄ± Shapoval’dan ÅŸikayetçi oldu.

BABA DEDEKTÄ°F GÄ°BÄ° Ä°Z SÜRDÜ

Ä°ÅŸadamÄ± S.E.,ÿbakÄ±cÄ±yÄ± bulmak için harekete geçti. Shapoval’Ä±n kalabileceÄŸi yerlere bakan S.E., tüm çabalarÄ±na raÄŸmen bakÄ±cÄ±yÄ± bulamadÄ±. Kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± bakÄ±cÄ±nÄ±n sÄ±k sÄ±k misafirliÄŸe gittiÄŸi alt komÅŸusuna izlettiren baba S.E., Shapoval’Ä±n Marmaris’te bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n olduÄŸunu ve oraya gitmiÅŸ olabileceÄŸini öÄŸrendi.Sabah saatlerinde Marmaris’e giden S.E., durumu polise bildirdi. Ä°hbar üzerine harekete geçen polis, saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda Tepe Mahallesi 61 Sokak da tek baÅŸÄ±na yürüyen Nadia Shapoval’Ä± yakaladÄ±. KarÅŸÄ±sÄ±nda S.E.’yi gören Shapoval, aÄŸlayarak sinir krizi geçirdi.

Ä°sminin gizli kalmasÄ±nÄ± isteyen iÅŸadamÄ± S.E.’nin ÅŸikayetçi olduÄŸu Shapoval, Åžehit Nedip Eker Polis Merkezi’ne getirilerek yeminli tercüman eÅŸliÄŸinde ifade verdi. Susma hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen Nadia Shapoval’Ä±n emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edileceÄŸi belirtildi.

Kaynak: Hürriyet