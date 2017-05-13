Ä°stanbul'a yepyeni bir proje elektrik gÃ¼neÅŸ panellerinden Ã¼retilecek

Ä°stanbul'un 3 ayrÄ± noktasÄ±na yeni barajlar yapÄ±lacak. Bu barajlarÄ±n adÄ± Ä°sakÃ¶y, Sungurlu ve Karamandere isimlerini alacak

Pilot olarak baÅŸlatÄ±lan su üzerine yüzer güneÅŸ panellerinden elektrik üretme sistemi yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacak.Ä°SKÄ° Genel Müdürü Fatih Turan konuyla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°stanbul’da Asya YakasÄ±’nda Ä°saköy ve Sungurlu BarajlarÄ± DSÄ°’nin 2017 yatÄ±rÄ±m programÄ±ndadÄ±r. Avrupa YakasÄ±’nda ise Karamandere BarajÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor. AyrÄ±ca Rezve Deresi’nden yÄ±llÄ±k 235 milyon metreküp su almayÄ± planlÄ±yoruz. BarajlarÄ±mÄ±zdan elektrik üretimi de saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Ä°lk etapta Büyükçekmece Gölü üzerine yüzer sistemle güneÅŸ panelleri yerleÅŸtirdik.”