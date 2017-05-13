SilahlÄ± kavganÄ±n yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en genÃ§ kadÄ±n kurÅŸunlarÄ±n hedefi oldu

Ä°zmir Konak'ta Ã§Ä±kan silahlÄ± kavganÄ±n yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en NeÅŸe Karaca isimli kadÄ±na kurÅŸun isabet etti. Karaca, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti

Olay, dün akÅŸam YeniÅŸehir Mahallesi 1241/4 Sokak’ta meydana geldi. AralarÄ±nda husumet olduÄŸu öne sürülen 2 grup arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n silahlÄ± kavgaya dönüÅŸmesi üzerine çÄ±kan çatÄ±ÅŸma bölgesinin yakÄ±nÄ±ndan geçen NeÅŸe Karaca bir kurÅŸunun isabet etmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Kanlar içerisinde yere yÄ±ÄŸÄ±lan Karaca’yÄ± gören çevredekiler durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. Ä°hbar üzerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri ilk müdahaleyi yaptÄ±ktan sonra NeÅŸe Karaca’yÄ± ambulansla Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne kaldÄ±rdÄ±. Talihsiz kadÄ±n, burada yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Karaca’nÄ±n cesedi savcÄ± incelemesi ardÄ±ndan otopsi yapÄ±lmak üzerine Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu Morgu’na gönderildi. Polis, Karaca’yÄ± vurduktan sonra kaçan kiÅŸi ya da kiÅŸileri belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarÄ±nÄ± incelemeye alÄ±rken soruÅŸturmaya devam ediyor.