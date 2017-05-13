13 MayÄ±s 2017 yurtta hava durumu nasÄ±l olacak

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgiye gÃ¶re yurt genelinde hava durumu gÃ¼neÅŸli ve sÄ±cak olacak

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kuzey, iç ve batÄ± kesimlerde 3 ila 6 derece artacaÄŸÄ± ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n, genellikle kuzey ve kuzeybatÄ±, iç ve batÄ± kesimlerde güney ve güneybatÄ± yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, batÄ± kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla yer yer parçalÄ± bulutlu 30

Ä°stanbul: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± bulutlu 29

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k 29

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k 31

Antalya: Az bulutlu 32

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinde kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 24

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 23

Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla yer yer parçalÄ± bulutlu 21

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve açÄ±k29