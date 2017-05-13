Askerlere Anneler GÃ¼nÃ¼ sÃ¼rprizi

Sahil GÃ¼venlik Ege Deniz BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rev yapan 3 asker Anneler GÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesinde anneleriyle buluÅŸtu

BayraklÄ±'daki iskeleden demir alan ve Ä°zmir Körfezi'nde ilerleyen sahil güvenlik botunda görevli Bodrumlu er Kemal Güntek, elinde dürbünle denizde gözlemlediklerini komutanlarÄ±na bildirdiÄŸi sÄ±rada sÄ±rtÄ±na bir el dokundu.KomutanlarÄ±nÄ±n uyarÄ±sÄ±yla arkasÄ±nÄ± dönen er Güntek, karÅŸÄ±sÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 4 aydÄ±r göremediÄŸi annesi Åžefika Güntek'i ve ailesinin diÄŸer üyelerini buldu.Terhisine 70 gün kalan ve ailesine kavuÅŸmak için ÅŸafak sayan Güntek, komutanlarÄ±nÄ±n izni ve desteÄŸiyle kendisine sürpriz yapan ailesine sarÄ±ldÄ±.Anne Åžefika Güntek, oÄŸlunun kendisine Anneler Günü hediyesi olarak kÄ±yafet gönderdiÄŸini, sonrasÄ±nda komutanlÄ±ktan gelen telefon üzerine yola çÄ±kÄ±p er Güntek'e haber vermeden MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinden Ä°zmir'e geldiklerini anlattÄ±.

Güntek, ömrünün en güzel "Anneler Günü" hediyesine kavuÅŸtuÄŸunu, oÄŸluna sarÄ±lmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sevinç gözyaÅŸÄ± döktüÄŸünü söyledi.Gözcülük yaparken annesini karÅŸÄ±sÄ±nda bulan er Kemal Güntek, "Åžok oldum. Anneler Günü gelirken annem de bana geldi." diye konuÅŸtu.

Makam aracÄ±ndan annesi çÄ±ktÄ±

Lojistik alanÄ±nda eÄŸitim aldÄ±ktan sonra askerliÄŸini yapmak üzere Ä°stanbul'dan Ä°zmir'e gelen ve vatani görevini yapan Ferhat Çam da komutanlarÄ±nÄ±n talimatÄ±yla BayraklÄ±'daki merkez binanÄ±n önünde gelecek konuklarÄ± karÅŸÄ±lamak üzere hazÄ±r ola geçti.BinanÄ±n önünde duran makam aracÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± Ferhat Çam açtÄ±, arabadan annesi 52 yaÅŸÄ±ndaki Aysel Çam, babasÄ± ve aÄŸabeyi çÄ±ktÄ±.Büyük ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸayan Çam'a ailesi sarÄ±ldÄ± ve sevinç gözyaÅŸÄ± döktü.Anne Çam, Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na teÅŸekkür ederek tüm annelerin "Anneler Günü"nde evlatlarÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± diledi.Asker Ferhat Çam ise "Bana heyet geleceÄŸini söylediler. Ben de tören bölüÄŸündeydim, uzun boylu olduÄŸum için karÅŸÄ±lamada görevlendirildiÄŸimi düÅŸünmüÅŸtüm. Sonra annem geldi. 110 günüm kalmÄ±ÅŸtÄ±, çok mutlu oldum ailemi gördüÄŸüme." dedi.Baba SÄ±ddÄ±k Çam da uçakla Ä°zmir'e geldiklerini, çok güzel karÅŸÄ±landÄ±klarÄ±nÄ±, oÄŸullarÄ±nÄ± görmekten büyük mutluluk duyduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Elinde silahÄ±yla nöbet tutarken...

KomutanlÄ±ÄŸÄ±n kapÄ±sÄ±nda elinde silahla nöbet tutan asker Samet Zeki, karÅŸÄ±sÄ±ndaki televizyon ekiplerinin bir baÅŸka program için görüntü aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünürken, kendisine haber vermeden Bursa'dan Ä°zmir'e gelen annesi Zehra Zeki, arkasÄ±nda bekliyordu.Bir elin omzuna dokunmasÄ±na raÄŸmen arkasÄ±na bakmayan er Zeki, komutanlarÄ±nÄ±n "geriye dön" talimatÄ±yla annesi Zehra Zeki'yi gördü.OÄŸluyla kucaklaÅŸan anne Zehra Zeki, hayatÄ±nÄ±n en mutlu gününü yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Er Zeki de annesini en son 2 ay önce gördüÄŸünü belirterek, "Åžok oldum görünce ne söyleyeceÄŸimi gerçekten bilmiyorum. Anneler Günü'nde arayacaktÄ±m sadece baÅŸka planÄ±m yoktu. Terhise 70 gün kalmÄ±ÅŸtÄ± onu bekliyor, gün sayÄ±yordum." dedi.