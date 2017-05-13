Ã‡ukurca'da hareketli saatler 7 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Ã‡ukurca Ä°lÃ§esi'nde devam eden operasyon kapsamÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 7 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Türkiye’nin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Çukurca Ä°lçesi’nde operasyonlar devam ederken, dün saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda bir grup terörist, Irak tarafÄ±ndan GüvendaÄŸÄ± Üs Bölgesine sÄ±zmak istedi.
Nöbetteki askerlerin teröristleri fark etmesi üzerine çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 1 terörist ölü ele geçirilirken, 6 PKK’lÄ± ise kaçmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Sürdürülen takip sonucu teröristlerin bulunduÄŸu bölgenin koordinatlarÄ± verilerek hava operasyonu düzenlendi.
Düzenlenen hava operasyonunda ise kaçmaya çalÄ±ÅŸan 6 PKK’lÄ± terörist de vurularak etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.