YolcularÄ± taÅŸÄ±yan midibÃ¼s devrildi Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda en az 23 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, henüz sürücüsünün kimliÄŸi belirlenemeyen 03 FR 247 plakalÄ± midibüs, MuÄŸla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkisinde uçuruma yuvarlanarak, yaklaÅŸÄ±k 15 metre aÅŸaÄŸÄ±dan geçen kara yoluna düÅŸtü. Bu sÄ±rada midibüs, yoldan geçen 35 AL 1645 otomobile de çarptÄ±.

Kaza yerine çok sayÄ±da saÄŸlÄ±k, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. YaralÄ±lar ambulanslarla Marmaris Devlet, MuÄŸla SÄ±tkÄ± Koçman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine gönderildi.

KazanÄ±n ardÄ±ndan MuÄŸla Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Kamil Köten, Ä°l Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Necip Topuz, Ä°l Jandarma Alay KomutanÄ± Yavuz Özfidan da bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldÄ±.

MuÄŸla Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Kamil Köten, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ekiplerin bölgedeki çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸünü bildirdi. Araç sürücüsünün de ölenler arasÄ±nda olduÄŸunu, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin çoÄŸunluÄŸunun ise kadÄ±n olduÄŸunu ifade eden Köten, "Kazada aracÄ±n altÄ±nda kalan 3 kiÅŸinin de çÄ±karÄ±lmasÄ±yla ölü sayÄ±sÄ± 23'e yükseldi. 11 kiÅŸi de yaralÄ±." dedi.

Öte yandan, kazanÄ±n olduÄŸu bölgede çift ÅŸeritli olarak trafiÄŸe kapatÄ±lan yolun MuÄŸla-Marmaris bölümü ulaÅŸÄ±ma açÄ±ldÄ±.

Bölge, vatandaÅŸlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu yoÄŸunluk nedeniyle bir kilometrelik güvenlik ÅŸeridine alÄ±ndÄ±.

Buca'dan 6 araçla yola çÄ±kmÄ±ÅŸlar

Kaza yapan araçta bulunan, çoÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve çocuklardan oluÅŸan grubun Anneler Günü kapsamÄ±nda bu sabah saatlerinde Ä°zmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öÄŸrenildi.Turun Murat Ceylan adÄ±nda bir kiÅŸi tarafÄ±ndan organize edildiÄŸi, grubun 6 araçla Marmaris'e doÄŸru yola çÄ±ktÄ± belirtildi. Gruptaki diÄŸer araçlardan 3'ünün önde, iki aracÄ±n da kaza yapan midibüsün arkasÄ±ndan geldiÄŸi kaydedildi. Organizatör Murat Ceylan'Ä±n eÅŸi NazlÄ± Ceylan'Ä±n da ölenler arasÄ±nda olduÄŸu, NazlÄ± Ceylan'Ä±n AydÄ±n Çine'deki molada diÄŸer midibüsten inerek kaza yapan araca bindiÄŸi ifade edildi.Bu arada uçuruma yuvarlanan 03 FR 247 plakalÄ± midibüsün hareket ettiÄŸi Buca ilçesi YaylacÄ±k Mahallesi'ndeki YaylacÄ±k Selanik Türkleri ve Buca YaylacÄ±klÄ±lar EÄŸitim Kültür DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi önünde hareketlilik yaÅŸanÄ±yor.Kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ismini öÄŸrenmek için dernek binasÄ±na gelen vatandaÅŸlar, büyük üzüntü yaÅŸÄ±yor.

Buca Belediye BaÅŸkanÄ± Levent PiriÅŸtina, YaylacÄ±k Mahallesi'nde daha önce de turlar düzenleyen bir kadÄ±nÄ±n giriÅŸimiyle bir araya gelen kadÄ±nlarÄ±n 2 midibüsle yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "VatandaÅŸlar endiÅŸe içinde yakÄ±nlarÄ±ndan haber almaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bizler de yardÄ±mcÄ± olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Otobüste kimler vardÄ±, öÄŸrenme çabasÄ± içindeyiz. BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun" dedi.Öte yandan, Ä°zmir Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z da YaylacÄ±k'taki derneÄŸe giderek burada toplanan vatandaÅŸlara baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini iletti.

"Valilikte birim kurduk"

MuÄŸla Valisi Amir Çiçek, bir televizyon kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kazanÄ±n fren patlamasÄ± sonucu meydana geldiÄŸi yönündeki iddialarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Çiçek, "Vahim bir kaza, ölümcül bir kaza olduÄŸu için ne kadar kurtarabilirsek o bizim için önemli. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ellerinden gelen gayreti gösteriyor. YaralÄ±larÄ±n durumu aÄŸÄ±r olanlar var. Hastaneye henüz geçemedim inÅŸallah kurtulurlar. Kimlikler tespit edilsin en yakÄ±nlarÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyoruz, valilikte birim kurduk." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan kaza dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±mladÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasÄ± dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±mladÄ±.

MesajÄ±nda, "MuÄŸla’nÄ±n Marmaris ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasÄ±nda, çok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesinden ve yaralanmasÄ±ndan dolayÄ± fevkalade müteessirim." ifadelerini kullanan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kazada hayatlarÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na da baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

Kazada yaralanlara da acil ÅŸifalar dileyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu tür acÄ±larÄ±n önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alÄ±nmasÄ± hususunda ilgili tüm kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n gereken hassasiyeti göstereceklerine inanÄ±yorum." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m kazayla ilgili bilgi aldÄ±

BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MuÄŸla-Antalya karayolunda midibüsün uçuruma yuvarlanmasÄ± sonucu meydana gelen trafik kazasÄ±yla ilgili yetkililerden bilgi aldÄ±.