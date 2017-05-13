MidibÃ¼s faciasÄ±nda yÃ¼rek burkan detay

MuÄŸla'da meydana gelen trafik kazasÄ±ndan hemen Ã¶nce organizatÃ¶rÃ¼n eÅŸinin kazanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi midibÃ¼se geÃ§tiÄŸi ve can verdiÄŸi Ã¶ÄŸenildi

Ä°zmir'in Buca ilçesi YaylacÄ±k Mahallesi sakinlerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± turun Murat Ceylan adÄ±nda bir kiÅŸi tarafÄ±ndan organize edildiÄŸi, grubun 6 araçla Marmaris’e doÄŸru yola çÄ±ktÄ± öÄŸrenildi.Gruptaki diÄŸer araçlardan 3’ünün önde, iki aracÄ±n da kaza yapan midibüsün arkasÄ±ndan geldiÄŸi ifade edildi.Organizatör Murat Ceylan’Ä±n eÅŸi NazlÄ± Ceylan’Ä±n da ölenler arasÄ±nda olduÄŸu, NazlÄ± Ceylan’Ä±n AydÄ±n'Ä±n Çine’de verilen molada diÄŸer midibüsten inerek kaza yapan araca bindiÄŸi kaydedildi.