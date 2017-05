ZÃ¼beyde HanÄ±m AnÄ±t MezarÄ±'na ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±

İzmir Karşıyaka'da bulunan Zübeyde Hanım Anıt Mezarı Anneler Günü nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor

Anneler günü kutlamaları başlarken, vatandaşlar, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmirlilere emanet ettiği annesi Zübeyde hanımın kabrini ziyaret etmeye başladı. Her yaştan ve her kesimden çok sayıda vatandaş, Zübeyde Ana’nın kabrine çiçekler bırakıyor, dualar ediyor, saygıyla anıyor.

ATATÜRK DÜŞMANLARINA EN ÇARPICI CEVAP

Bu yıl Zübeyde Ana Anıt Mezarı’nı ziyaret edenlerin sayısında daha şimdiden çok yüksek oranda artış sağlandığı gözleniyor. Vatandaşların akın akın Zübeyde Ana’ya gitmesine ilişkin yüksek ilgi, cumhuriyet değerlerine, aydınlanma devriminin kahramanlarına, büyük önder Atatürk ve ailesine yapılan ahlak dışı saldırılara halkın cevabı olarak nitelendiriliyor.

ÖZDİL : “ATATÜRK DAHA DA GÜÇLENİYOR”

Her yaştan ve her kesimden binlerce vatandaşın akın ettiği Zübeyde Hanım Anıt Mezarı çiçeklerle donandı. Ziyaretçiler arasında usta gazeteci ve SÖZCÜ Yazarı Yılmaz Özdil de vardı. Özdil, dua okudu, kabre çiçek bıraktı. Özdil, son dönemde Atatürk ve ailesine yapılan saldırılar karşısında halkın kurucusu ve kurtarıcısına daha sıkı sarıldığını belirtti. Özdil, “Bu olay her şerde bir hayır olduğunu gösteriyor. Atatürk, ne kadar saldırılırsa o kadar güçleniyor” dedi.

ATA ÇİÇEKLERİ ANA KABRİNE GETİRİLECEK

En yüksek kalabalığın 14 Mayıs Pazar Anneler Günü’nde yaşanması bekleniyor. Anneler Günü’nde Zübeyde Ana’nın Karşıyaka’nın Alaybey Mahallesi’ndeki kabri tarihi anlara sahne olacak. Pazar günü özel tören saat 08.30'da Karşıyaka Belediyesi önünde toplanacak kortejin yürüyüşü ile başlayacak. Binlerce vatandaş ellerinde çiçeklerle Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na yürüyecek. Anıtkabir’den getirilecek Ata'nın çiçekleri ise saat 09.05'te törenle Zübeyde Ana'nın kabrine sunulacak. Geçtiğimiz 10 Kasım'da Anıtkabir'in bahçesine dikilen çiçekler, Çankaya Belediyesi tarafından Karşıyaka'ya getirilecek ve törenle Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na sunulacak. Karşıyaka Belediyesi, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda yetiştirilen kasımpatıları, Atatürk'ün 78. ölüm yıldönümünde Anıtkabir'e götürerek mozoleye sunmuştu. Şimdi de Çankaya Belediyesi, Anıtkabir bahçesindeki çiçekleri anneler günüde Zübeyde Ana’nın kabrine getirecek. Ata çiçekleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından başkent Ankara’dan 300 kişi ile birlikte getirilecek.

