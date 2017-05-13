ZÃ¼beyde HanÄ±m AnÄ±t MezarÄ±'na ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±

Ä°zmir KarÅŸÄ±yaka'da bulunan ZÃ¼beyde HanÄ±m AnÄ±t MezarÄ± Anneler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±na uÄŸruyor

Anneler günü kutlamalarÄ± baÅŸlarken, vatandaÅŸlar, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Ä°zmirlilere emanet ettiÄŸi annesi Zübeyde hanÄ±mÄ±n kabrini ziyaret etmeye baÅŸladÄ±. Her yaÅŸtan ve her kesimden çok sayÄ±da vatandaÅŸ, Zübeyde Ana’nÄ±n kabrine çiçekler bÄ±rakÄ±yor, dualar ediyor, saygÄ±yla anÄ±yor.

ATATÜRK DÜÅžMANLARINA EN ÇARPICI CEVAP

Bu yÄ±l Zübeyde Ana AnÄ±t MezarÄ±’nÄ± ziyaret edenlerin sayÄ±sÄ±nda daha ÅŸimdiden çok yüksek oranda artÄ±ÅŸ saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± gözleniyor. VatandaÅŸlarÄ±n akÄ±n akÄ±n Zübeyde Ana’ya gitmesine iliÅŸkin yüksek ilgi, cumhuriyet deÄŸerlerine, aydÄ±nlanma devriminin kahramanlarÄ±na, büyük önder Atatürk ve ailesine yapÄ±lan ahlak dÄ±ÅŸÄ± saldÄ±rÄ±lara halkÄ±n cevabÄ± olarak nitelendiriliyor.

ÖZDÄ°L : “ATATÜRK DAHA DA GÜÇLENÄ°YOR”

Her yaÅŸtan ve her kesimden binlerce vatandaÅŸÄ±n akÄ±n ettiÄŸi Zübeyde HanÄ±m AnÄ±t MezarÄ± çiçeklerle donandÄ±. Ziyaretçiler arasÄ±nda usta gazeteci ve SÖZCÜ YazarÄ± YÄ±lmaz Özdil de vardÄ±. Özdil, dua okudu, kabre çiçek bÄ±raktÄ±. Özdil, son dönemde Atatürk ve ailesine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda halkÄ±n kurucusu ve kurtarÄ±cÄ±sÄ±na daha sÄ±kÄ± sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Özdil, “Bu olay her ÅŸerde bir hayÄ±r olduÄŸunu gösteriyor. Atatürk, ne kadar saldÄ±rÄ±lÄ±rsa o kadar güçleniyor” dedi.

ATA ÇÄ°ÇEKLERÄ° ANA KABRÄ°NE GETÄ°RÄ°LECEK

En yüksek kalabalÄ±ÄŸÄ±n 14 MayÄ±s Pazar Anneler Günü’nde yaÅŸanmasÄ± bekleniyor. Anneler Günü’nde Zübeyde Ana’nÄ±n KarÅŸÄ±yaka’nÄ±n Alaybey Mahallesi’ndeki kabri tarihi anlara sahne olacak. Pazar günü özel tören saat 08.30'da KarÅŸÄ±yaka Belediyesi önünde toplanacak kortejin yürüyüÅŸü ile baÅŸlayacak. Binlerce vatandaÅŸ ellerinde çiçeklerle Zübeyde HanÄ±m AnÄ±t MezarÄ±'na yürüyecek. AnÄ±tkabir’den getirilecek Ata'nÄ±n çiçekleri ise saat 09.05'te törenle Zübeyde Ana'nÄ±n kabrine sunulacak. GeçtiÄŸimiz 10 KasÄ±m'da AnÄ±tkabir'in bahçesine dikilen çiçekler, Çankaya Belediyesi tarafÄ±ndan KarÅŸÄ±yaka'ya getirilecek ve törenle Zübeyde HanÄ±m AnÄ±t MezarÄ±'na sunulacak. KarÅŸÄ±yaka Belediyesi, Zübeyde HanÄ±m AnÄ±t MezarÄ±'nda yetiÅŸtirilen kasÄ±mpatÄ±larÄ±, Atatürk'ün 78. ölüm yÄ±ldönümünde AnÄ±tkabir'e götürerek mozoleye sunmuÅŸtu. Åžimdi de Çankaya Belediyesi, AnÄ±tkabir bahçesindeki çiçekleri anneler günüde Zübeyde Ana’nÄ±n kabrine getirecek. Ata çiçekleri, Çankaya Belediye BaÅŸkanÄ± Alper TaÅŸdelen tarafÄ±ndan baÅŸkent Ankara’dan 300 kiÅŸi ile birlikte getirilecek.

Kaynak: Sözcü