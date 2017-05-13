Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/05/2017 18:27

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Marmaris'teki kazaya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bugÃ¼n Marmaris'te meydana gelen kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in taziye mesajÄ± yayÄ±nladÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MuÄŸla-Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler için taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MuÄŸla-Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlar için yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± taziye mesajÄ±nda, "MuÄŸla-Antalya karayolunda meydana gelen, çok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve yaralanmasÄ±na neden olan elim trafik kazasÄ±ndan büyük üzüntü duydum. Kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±rlar diliyorum. Yaralanan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar temenni ediyorum. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
zÃ¼beyde hanÄ±m kabri

ZÃ¼beyde HanÄ±m AnÄ±t MezarÄ±'na ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±

Ä°zmir KarÅŸÄ±yaka'da bulunan ZÃ¼beyde HanÄ±m AnÄ±t MezarÄ± Anneler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±na uÄŸruyor

tur otobÃ¼sÃ¼ devrildi

MidibÃ¼s faciasÄ±nda yÃ¼rek burkan detay

MuÄŸla'da meydana gelen trafik kazasÄ±ndan hemen Ã¶nce organizatÃ¶rÃ¼n eÅŸinin kazanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi midibÃ¼se geÃ§tiÄŸi ve can verdiÄŸi Ã¶ÄŸenildi

trafik kazasÄ±

YolcularÄ± taÅŸÄ±yan midibÃ¼s devrildi Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda en az 23 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti