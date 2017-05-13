BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Marmaris'teki kazaya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bugÃ¼n Marmaris'te meydana gelen kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in taziye mesajÄ± yayÄ±nladÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MuÄŸla-Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler için taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MuÄŸla-Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlar için yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± taziye mesajÄ±nda, "MuÄŸla-Antalya karayolunda meydana gelen, çok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve yaralanmasÄ±na neden olan elim trafik kazasÄ±ndan büyük üzüntü duydum. Kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±rlar diliyorum. Yaralanan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar temenni ediyorum. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun" dedi.