MuÄŸla'da 24 kiÅŸinin can verdiÄŸi kazayla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

MuÄŸla'da Cumartesi gÃ¼nÃ¼ midibÃ¼sÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucunda 24 kiÅŸi can vermiÅŸti. KazanÄ±n ardÄ±ndan midibÃ¼sÃ¼n sahibi tutuklandÄ±
MuÄŸla'da midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 24 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kazaya iliÅŸkin adliyeye sevk edilen midibüsün sahibi tutuklandÄ±.KazanÄ±n ardÄ±ndan jandarma ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan midibüsün sahibi Bülent Ç. iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Bülent Ç, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece "taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandÄ±.
MuÄŸla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde ÅŸarampole yuvarlanan 03 FR 747 plakalÄ± midibüs, yaklaÅŸÄ±k 15 metre aÅŸaÄŸÄ±dan geçen karayoluna düÅŸerek 35 AL 1645 otomobile çarpmÄ±ÅŸtÄ±. Kazada 24 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 10 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.Midibüste bulunan, çoÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve çocuklardan oluÅŸan grubun Anneler Günü kapsamÄ±nda dün sabah saatlerinde Ä°zmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öÄŸrenilmiÅŸti.