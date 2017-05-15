Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/05/2017 08:13

MuÄŸla'da 24 kiÅŸinin can verdiÄŸi kazayla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

midibÃ¼s kazasÄ±

MuÄŸla'da Cumartesi gÃ¼nÃ¼ midibÃ¼sÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucunda 24 kiÅŸi can vermiÅŸti. KazanÄ±n ardÄ±ndan midibÃ¼sÃ¼n sahibi tutuklandÄ±

MuÄŸla'da midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 24 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kazaya iliÅŸkin adliyeye sevk edilen midibüsün sahibi tutuklandÄ±.KazanÄ±n ardÄ±ndan jandarma ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan midibüsün sahibi Bülent Ç. iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Bülent Ç, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece "taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandÄ±.

MuÄŸla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde ÅŸarampole yuvarlanan 03 FR 747 plakalÄ± midibüs, yaklaÅŸÄ±k 15 metre aÅŸaÄŸÄ±dan geçen karayoluna düÅŸerek 35 AL 1645 otomobile çarpmÄ±ÅŸtÄ±. Kazada 24 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 10 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.Midibüste bulunan, çoÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve çocuklardan oluÅŸan grubun Anneler Günü kapsamÄ±nda dün sabah saatlerinde Ä°zmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öÄŸrenilmiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
deprem haberleri

Adana'da sabaha karÅŸÄ± korkutan deprem

Adana'nÄ±n Kozan ilÃ§esinde bu sabaha karÅŸÄ± 3,6 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi

ÅŸehit asker

Silopi'de gÃ¶rev yapan askerin acÄ± sonu

ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilÃ§esinde gÃ¶rev yapan Er Alaattin YirmibeÅŸ dÃ¼n akÅŸam geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucunda ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

silahlÄ± saldÄ±rÄ±

ÅžiÅŸli'de silah sesleri yÃ¼kseldi 1 aÄŸÄ±r yaralÄ± var

Ä°stanbul ÅžiÅŸli'de sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. SilahlÄ± saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda Remzi ErdoÄŸan adlÄ± vatandaÅŸÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± ve hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi