Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/05/2017 08:35

ÅžiÅŸli'de silah sesleri yÃ¼kseldi 1 aÄŸÄ±r yaralÄ± var

silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Ä°stanbul ÅžiÅŸli'de sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. SilahlÄ± saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda Remzi ErdoÄŸan adlÄ± vatandaÅŸÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± ve hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Ä°ddiaya göre olay, Merkez Mahallesi Ä°skete Sokak'ta saat 06.00 sÄ±ralarÄ±nda gerçekleÅŸti. Evlerinden silah sesi duyan bir vatandaÅŸ, sokaÄŸa baktÄ±ÄŸÄ±nda yerde yatan birini görerek durumu hemen 112 Acil Servis ve polise haber verdi.Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralanan Remzi ErdoÄŸan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptÄ±. ErdoÄŸan, daha sonra ambulansla ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.SaldÄ±rÄ±yÄ± yapan kiÅŸi ya da kiÅŸiler ise saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan silahÄ± atarak olay yerinden kaçtÄ±.Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±nÄ±n hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi öÄŸrenilirken, polisin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± devam ediyor.

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