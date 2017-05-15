Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/05/2017 08:59

Silopi'de gÃ¶rev yapan askerin acÄ± sonu

ÅŸehit asker

ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilÃ§esinde gÃ¶rev yapan Er Alaattin YirmibeÅŸ dÃ¼n akÅŸam geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucunda ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

Edinilen bilgiye göre ÅžÄ±rnak Silopi'de vatani görevini yapmak üzere bulunan Er Alaattin YirmibeÅŸ, akÅŸam saatlerinde birliÄŸinde bulunduÄŸu esnada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan asker burada yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Yenice ilçesinin YirmibeÅŸleroÄŸlu köyünde ikamet eden ailesine acÄ± haberi Yenice KaymakamÄ± Muhammet Fatih Demirel ve Ä°lçe Jandarma KomutanÄ± Deniz Dönmez verdi. 

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