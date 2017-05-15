Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/05/2017 11:30

Sahte estetikÃ§i maÄŸduru hemÅŸireden flaÅŸ haber

Merve KeleÅŸ

Adana'da sahte estetikÃ§i tarafÄ±ndan maÄŸdur olan Merve KeleÅŸ ameliyat oldu

Çukurova Üniversitesi BalcalÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde GöÄŸüs HastalÄ±klarÄ± PolikliniÄŸi’nde hemÅŸire olarak görev yapan 22 yaÅŸÄ±ndaki Merve KeleÅŸ'in hayatÄ± bir anda alt üst olmuÅŸtu. KeleÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 1.5 ay önce arkadaÅŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla internette kendisini estetik uzmanÄ± olarak tanÄ±tan bayan kuaförü Soner G. ile tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, doÄŸuÅŸtan sol alt dudaÄŸÄ±nda ÅŸekil bozukluÄŸu olduÄŸu için dudaÄŸÄ±nÄ± kalÄ±nlaÅŸtÄ±rmak isteyerek, Azerbaycan'da eÄŸitim gördüÄŸünü öne süren Soner G.'ye önce 500 TL’ye geçici dolgu yaptÄ±rmÄ±ÅŸ, daha sonra dolgu bir haftada eriyince, bu kez bin liraya silikon dolgu yapÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸ, kliniÄŸi tadilatta olduÄŸu için iÅŸlemi evde yapacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen kuaför, 12 Nisan ÇarÅŸamba günü hemÅŸire Merve KeleÅŸ'e operasyonu yapmÄ±ÅŸtÄ±. Operasyondan hemen sonra KeleÅŸ'in dudaklarÄ± ÅŸiÅŸmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ ve dudaklarÄ±nÄ± kaybetme ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nca hastaneye baÅŸvurmuÅŸtu.

KeleÅŸ o günden beri hastanede kalÄ±p dudaklarÄ±nÄ± kaybetmemek için tedavi görüyor. KeleÅŸ, geçtiÄŸimiz günlerde sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinden dudaÄŸÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekip "ameliyattan küçük bir iz" diye paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. Daha sonra da yine fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekip "Ä°yileÅŸiyorum eve gideceÄŸim günü iple çekiyorum" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Bayan kuaförü Soner G. bir süre önce hÄ±rsÄ±zlÄ±k suçundan 5 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ± için yakalanÄ±p cezaevine gönderilmiÅŸti. 'Silikon' vakasÄ±yla alakalÄ± da 4 kadÄ±n Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na ÅŸikayette bulununca Soner G. hakkÄ±nda "unvan dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve yaralama" suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. YapÄ±lan soruÅŸturma sonucunda Soner G.'nin bu suçlardan da tutuklu yargÄ±lanmasÄ±na karar verildi.

Kaynak: Hürriyet

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
diyarbakÄ±r haberleri

DiyarbakÄ±r'da 1 korucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±

Dicle'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK tarafÄ±ndan gÃ¼venlik korucusuna saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ± sonucunda gÃ¼venlik korucusu ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

ordu yangÄ±n

Ordu'da 7 katlÄ± otel cayÄ±r cayÄ±r yanÄ±yor

Ordu Ãœnye'de bulunan 7 katlÄ± otelde Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

marmaris kaza

Marmaris'teki faciaya iliÅŸkin soruÅŸturmada Ã¶nemli geliÅŸme

Marmaris'te Anneler GÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±na giderken hayatÄ±nÄ± kaybeden 24 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmada yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±