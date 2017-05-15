Sahte estetikÃ§i maÄŸduru hemÅŸireden flaÅŸ haber

Adana'da sahte estetikÃ§i tarafÄ±ndan maÄŸdur olan Merve KeleÅŸ ameliyat oldu

Çukurova Üniversitesi BalcalÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde GöÄŸüs HastalÄ±klarÄ± PolikliniÄŸi’nde hemÅŸire olarak görev yapan 22 yaÅŸÄ±ndaki Merve KeleÅŸ'in hayatÄ± bir anda alt üst olmuÅŸtu. KeleÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 1.5 ay önce arkadaÅŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla internette kendisini estetik uzmanÄ± olarak tanÄ±tan bayan kuaförü Soner G. ile tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, doÄŸuÅŸtan sol alt dudaÄŸÄ±nda ÅŸekil bozukluÄŸu olduÄŸu için dudaÄŸÄ±nÄ± kalÄ±nlaÅŸtÄ±rmak isteyerek, Azerbaycan'da eÄŸitim gördüÄŸünü öne süren Soner G.'ye önce 500 TL’ye geçici dolgu yaptÄ±rmÄ±ÅŸ, daha sonra dolgu bir haftada eriyince, bu kez bin liraya silikon dolgu yapÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸ, kliniÄŸi tadilatta olduÄŸu için iÅŸlemi evde yapacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen kuaför, 12 Nisan ÇarÅŸamba günü hemÅŸire Merve KeleÅŸ'e operasyonu yapmÄ±ÅŸtÄ±. Operasyondan hemen sonra KeleÅŸ'in dudaklarÄ± ÅŸiÅŸmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ ve dudaklarÄ±nÄ± kaybetme ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nca hastaneye baÅŸvurmuÅŸtu.

KeleÅŸ o günden beri hastanede kalÄ±p dudaklarÄ±nÄ± kaybetmemek için tedavi görüyor. KeleÅŸ, geçtiÄŸimiz günlerde sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinden dudaÄŸÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekip "ameliyattan küçük bir iz" diye paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. Daha sonra da yine fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekip "Ä°yileÅŸiyorum eve gideceÄŸim günü iple çekiyorum" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Bayan kuaförü Soner G. bir süre önce hÄ±rsÄ±zlÄ±k suçundan 5 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ± için yakalanÄ±p cezaevine gönderilmiÅŸti. 'Silikon' vakasÄ±yla alakalÄ± da 4 kadÄ±n Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na ÅŸikayette bulununca Soner G. hakkÄ±nda "unvan dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve yaralama" suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. YapÄ±lan soruÅŸturma sonucunda Soner G.'nin bu suçlardan da tutuklu yargÄ±lanmasÄ±na karar verildi.

Kaynak: Hürriyet