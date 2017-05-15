Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/05/2017 11:36

TerÃ¶ristler el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirdi 3 yaralÄ± var

terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±

Van'Ä±n GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§esinde meydana gelen olayda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak ettirdi. Olay sonucunda 3 gÃ¼venlik korucusu yaralandÄ±

Van’a dün saat 23.00 civarÄ±nda meydana gelen olayda teröristler, daha önce menfeze döÅŸedikleri el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± bölgede devriye görevi yapan güvenlik korucularÄ±nÄ±n geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlattÄ±. Patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandÄ±. YaralÄ±lar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, bölgeye takviye birlikler gönderilerek operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

 
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