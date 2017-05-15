Marmaris'teki faciaya iliÅŸkin soruÅŸturmada Ã¶nemli geliÅŸme

Marmaris'te Anneler GÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±na giderken hayatÄ±nÄ± kaybeden 24 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmada yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±

Ä°zmir'den Marmaris'e giden ve MuÄŸla'da Sakartepe mevkiinde 24 kiÅŸinin ölümü, 10 kiÅŸinin yaralanmasÄ± olayÄ± ile ilgili MuÄŸla Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtiriyor.

MuÄŸla Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Necip Topuz, kazaya karÄ±ÅŸan araç üzerinde bilirkiÅŸilerden oluÅŸan bir heyetin kapsamlÄ± bir inceleme yapacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

3 SAVCI GÖREVLENDÄ°RÄ°LDÄ°

Kaza sonrasÄ± MuÄŸla Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± hemen soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸ, üç savcÄ± soruÅŸturmayÄ± yürütürken, adli tÄ±p kurumunda da kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren vatandaÅŸlarÄ±n ailelerine teslimi için otopsi ve kimlik tespiti için üç adli tÄ±p uzmanÄ± ile yeteri derecede yardÄ±mcÄ± personel görevlendirilmiÅŸti.

MuÄŸla Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Necip Topuz, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "OlayÄ±n soruÅŸturmasÄ± ile ilgili Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca gerekli tedbirler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kapsamda, gece boyunca ölen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kimlik tespit ve ölü muayene ve otopsi iÅŸlemleri, 3 Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± ve 3 adli tÄ±p uzmanÄ± ile yeterince yardÄ±mcÄ± personel nezaretinde ara verilmeksizin MuÄŸla Adli TÄ±p Kurumu Åžube MüdürlüÄŸünde devam etti" dedi.

KÄ°MLÄ°KLERÄ° DNA TESTÄ° Ä°LE BELÄ°RLENDÄ°

Kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren üç kiÅŸinin kimliklerinin tespiti için DNA örneklerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan MuÄŸla Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Topuz, "Üç vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kimlik tespitinde tereddüt yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±ndan DNA incelemesi ile kimliÄŸinin tespit edilebileceÄŸi kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DiÄŸer 21 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ise açÄ±k kimlikleri belirlenerek gerekli iÅŸlemleri müteakip yakÄ±nlarÄ±na teslimi saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu iÅŸlemler 14.05.2017 tarihinde saat: 05.00 sÄ±ralarÄ±nda bitirilmiÅŸtir. BilindiÄŸi üzere, DNA incelemeleri ancak mahkeme kararÄ± ile yapÄ±labilmektedir. Bu husus göz önünde bulundurularak Saat: 01.00 sÄ±ralarÄ±nda usulüne uygun Mahkeme KararÄ± temin edilmiÅŸ; cenazeler Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumuna sevk edilmiÅŸ; kurye nezaretinde de DNA incelemesine esas örnekler ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sabahÄ± beklemeksizin gerekli incelemeleri yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve kimliÄŸi netleÅŸtirilen bu üç vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n da cenazeleri yakÄ±nlarÄ±na adÄ± geçen kurum tarafÄ±ndan teslim edilmiÅŸtir. Ölen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan 22'si üzerinde ölü muayene iÅŸlemi gerçekleÅŸtirilmiÅŸ ve kesin ölüm sebepleri belirlenmiÅŸtir. 2 vatandaÅŸÄ±mÄ±z (iki erkek vatandaÅŸÄ±mÄ±z birinin sürücü olmasÄ± muhtemel) üzerinde ise otopsi iÅŸlemi icra edilmiÅŸ olup, bilahare ayrÄ±ntÄ±lÄ± raporun alÄ±nmasÄ± söz konusudur" dedi.

ARAÇ ÜZERÄ°NDE BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° Ä°NCELEMESÄ° YAPILACAK

Kaza sonrasÄ± güvenli bir bölgeye çekilen kazaya karÄ±ÅŸan araç üzerinde detaylÄ± bir bilirkiÅŸi incelemesinin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klandÄ±. AçÄ±klamada, soruÅŸturma dosyasÄ±na trafik ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan raporlar temin edildiÄŸi belirtilerek, "SoruÅŸturma çok yönlü devam etmekte olup, tayin edilen bilirkiÅŸilerin raporu beklenmekte, ayrÄ±ca araç üzerinde baÅŸka ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilirkiÅŸi incelemeleri yapÄ±lmasÄ± da düÅŸünülmektedir" denildi.