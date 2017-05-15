Ordu'da 7 katlÄ± otel cayÄ±r cayÄ±r yanÄ±yor

Ordu Ãœnye'de bulunan 7 katlÄ± otelde Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Ordu'nun Ünye ilçesinde 7 katlÄ± otelde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan, Atatürk Mahallesi’ndeki otelin zemininin iki kat altÄ±ndaki mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n baÅŸladÄ±.

YangÄ±nÄ±n fark edilmesi üzerine oteldeki personel ile müÅŸteriler boÅŸaltÄ±ldÄ±, emniyet ekipleri binanÄ±n çevresine güvenlik ÅŸeridi çekti. Ä°hbar üzerine Ordu BüyükÅŸehir Belediyesi Ünye Ä°tfaiye Grup AmirliÄŸi ekipleri, üst katlara da sÄ±çrayan alevleri söndürmek için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. ÇalÄ±ÅŸmalara çevre ilçelerden gönderilen itfaiye ekipleri de destek veriyor. Tedbir amacÄ±yla olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri bekletiliyor.