Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/05/2017 18:12

Minik Emre sitenin havuzunda feci ÅŸekilde can verdi

Pamir bebek

Minik Emre BeylikdÃ¼zÃ¼'nde lÃ¼ks villalarÄ±n bulunduÄŸu bir sitenin havuzuna dÃ¼ÅŸecek can verdi

Edinilen bilgilere göre olay Pazar sabahÄ± GürpÄ±nar’da lüks villalarÄ±n bulunduÄŸu bir sitede yaÅŸandÄ±. Site görevlisi olarak çalÄ±ÅŸan Keskin ailesinin 3 yaÅŸÄ±ndaki çocuklarÄ± Emre, annesinin ve babasÄ±nÄ±n bir anlÄ±k dikkatsizliÄŸinden faydalanarak evden çÄ±ktÄ±. Sitenin havuzuna doÄŸru ilerleyen minik Emre, suya düÅŸtü. YaklaÅŸÄ±k 10 dakika sonra Emre’nin evde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden anne Elmas Keskin ve baba Ergin Keskin, telaÅŸla aramaya baÅŸladÄ±. Evin balkonuna çÄ±kan abi Emrah Keskin ise bu sÄ±rada kardeÅŸinin havuzda yüzüstü yatmakta olduÄŸunu gördü.

Minik Emre, hemen havuzdan çÄ±kartÄ±ldÄ±. Evdekilerin ilk müdahalesinin ardÄ±ndan olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. YoÄŸun bakÄ±mda tedavi gören minik Emre, bu sabah yaÅŸam mücadelesini kaybetti. Emre’nin ölümü yakÄ±nlarÄ±nÄ± ve ailesini yasa boÄŸdu. Minik Emre’nin Adli TÄ±p Kurumu’ndaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Samsun’da topraÄŸa verileceÄŸi öÄŸrenildi.

GürpÄ±nar’da yaÅŸanan olay, akÄ±llara Zekeriyaköy’de komÅŸu villanÄ±n havuzunda boÄŸulan Pamir Dikdik’i getirdi. 4 Nisan 2014'te Zekeriyaköy’de yaÅŸanan olayda anne ve babasÄ± uyurken dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kan 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Pamir Dikdik, yan villanÄ±n havuzunda ölü olarak bulunmuÅŸtu. Sosyal medyada da yapÄ±lan çaÄŸrÄ±larla, Pamir yüzlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan aranmÄ±ÅŸ, jandarma, itfaiye ve AKUT ekipleri de seferber olmuÅŸtu. Pamir'in ölümünün ardÄ±ndan Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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