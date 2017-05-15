Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/05/2017 18:19

FlaÅŸ Doktor ve akademisyenler FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

fetÃ¶ operasyonu

FETÃ–'ye yÃ¶nelik AdÄ±yaman'da baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda 33 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AdÄ±yaman'da FETÖ'ye yönelik operasyonda doktorlar ve akademisyenlerin bulunduÄŸu 33 saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.AdÄ±yaman Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda örgütün saÄŸlÄ±k yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda diyetisyen, baÅŸhekim yardÄ±mcÄ±sÄ± ve doktorlarÄ±n da olduÄŸu 33 saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekiplerince düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 33 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüpheliler saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan emniyete götürüldü.

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