ÅžÃ¼phe Ã¼zerine durdurulan otobÃ¼sten 114 kaÃ§ak Ã§Ä±ktÄ±

Erzincan-Erzurum karayolunda ÅŸÃ¼phe Ã¼zerinde durdurulan otobÃ¼sÃ¼n iÃ§inden 114 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Erzincan'da, yurda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girdikleri tespit edilen çoÄŸu AfganistanlÄ± 114 yabancÄ± uyruklu, bir yolcu otobüsünde yakalandÄ±.Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolunda ÅŸüphelendikleri bir yolcu otobüsünü durdurdu.AracÄ±n içine girdikten sonra gördükleri manzara karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸayan ekipler, 50 kiÅŸi kapasiteli otobüse çoÄŸu AfganistanlÄ±, yabancÄ± uyruklu 114 kiÅŸinin bindirildiÄŸini tespit etti.Otobüstekileri sÄ±rayla indiren ekipler, kontrollerde bu kiÅŸilerin yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurda girdiÄŸini belirledi.AralarÄ±nda kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da olduÄŸu yabancÄ± uyruklular, Erzincan Mengücek Gazi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildi.Ä°htiyaçlarÄ± karÅŸÄ±lanan yabancÄ± uyruklularÄ±n daha sonra Erzincan Göç Ä°daresi MüdürlüÄŸüne teslim edildiÄŸi belirtildi.Olayla ilgili, otobüs ÅŸoförünün de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.