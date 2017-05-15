Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/05/2017 23:18

Sahile vuran sandÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inden Ã§Ä±kanlar ÅŸok etti

ÅŸÃ¼pheli sandÄ±k

Sakarya'nÄ±n Karasu ilÃ§esinde sahile vuran ir sandÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inde mÃ¼himmat bulundu

AlÄ±nan bilgiye göre, Küçük Karasu Mahallesi sahilinde vatandaÅŸlar, kÄ±yÄ±ya bir sandÄ±ÄŸÄ±n vurduÄŸunu gördü.Ä°hbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sandÄ±ÄŸÄ±n içinde mühimmat olduÄŸunu belirledi.SandÄ±k ve mühimmatlarÄ±n üzerinde Kiril alfabesi ile sayÄ± ve yazÄ±larÄ±n olduÄŸu tespit edildi.

Mühimmat dolu sandÄ±ÄŸÄ±n, 27 Nisan'da kaza sonucu Karadeniz açÄ±klarÄ±nda batan, Rus askeri gemisine ait olduÄŸu tahmin ediliyor.MayÄ±s ayÄ± baÅŸlarÄ±nda da Kaynarca ilçesi BaÅŸoÄŸlu KaraboÄŸaz ve Karasu Camitepe Mahallesi sahillerinde, aynÄ± gemiye ait olduÄŸu tahmin edilen mühimmat dolu sandÄ±klar kÄ±yÄ±ya vurmuÅŸtu.

OLAY

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ±n Karadeniz giriÅŸi açÄ±klarÄ±nda 27 Nisan'da, Rus askeri gemisi ile canlÄ± hayvan taÅŸÄ±yan bir gemi çarpÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, Rus askeri gemisi, mürettebat kurtarÄ±ldÄ±ktan bir süre sonra batmÄ±ÅŸtÄ±.

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