24 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kazayla ilgili kan donduran detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Anneler GÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ± iÃ§in Marmaris'e giderken devrilen midibÃ¼s kazasÄ±nda 24 kiÅŸi can verdi. Kazayla ilgili Ã¶nemli detaylar ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±

MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilçesinde Anneler Günü etkinliÄŸi için giderken kontrolden çÄ±kan ve alt yola uçan midibüs hakkÄ±nda ÅŸok bir gerçek ortaya çÄ±ktÄ±.Kaza yapan midibüsün fren sistemindeki arÄ±za nedeniyle üç kez araç muayenesinden geçemediÄŸi, aracÄ±n son muayenesinin 5 MayÄ±s 2016'da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

CHP MuÄŸla milletvekilleri, 24 kiÅŸinin öldüÄŸü kazanÄ±n meydana geldiÄŸi Sakar Tepe RampasÄ±'nda incelemede bulundu. CHP Milletvekili Ömer Suha Aldan, kaza yapan midibüsün, fren sistemindeki arÄ±za nedeniyle 3 kez araç muayenesinden geçemediÄŸini öÄŸrendiklerini söyledi. AracÄ±n son muayenesinin 05 MayÄ±s 2016'da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

FacianÄ±n ardÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda midibüsü sahibi Bülent Ç, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece ‘taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandÄ±.

KazanÄ±n çok yönlü araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan MuÄŸla Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Necip Topuz, kapsamlÄ± bilirkiÅŸi incelemesinin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da söyledi. Kaza anÄ±na iliÅŸkin görüntüleri de izlediÄŸi aktaran Topuz "Midibüs hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde seyir halindeyken yanÄ±ndaki aracÄ± solluyor.

En dikkat çekici olan ise fren lambasÄ±nÄ±n yanmamasÄ±. AyrÄ±ca midibüsün koltuk sayÄ±sÄ±nÄ±n yasaya göre 30 kiÅŸi olmasÄ± gerekirken, yolcu toplamÄ± bu rakamÄ± aÅŸÄ±yor" dedi.

ÅžOFÖR ARACI YOKUÅž AÅžAÄžIYA HIZLI KULLANIYORDU

Faciayla ilgili yeni detaylar ortaya çÄ±karken kazadan yaralÄ± kurtulan Bircan KÄ±ran dehÅŸet anlarÄ±nÄ± anlattÄ±. Moladan sonra kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÄ±ran "Bir an da ÅŸoför ‘Eyvah arabanÄ±n freni patladÄ±, Allah'Ä±m sen yardÄ±m et' demeye baÅŸladÄ±. Sonra da kÄ±yamet gibi gürültü koptu. Gerisini zaten hatÄ±rlamÄ±yorum."

Åžoförün kaza meydana gelmeden önce aracÄ± hÄ±zlÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurgulayan KÄ±ran "Yolculuk gayet iyiydi. Bir aksilik yoktu. Ancak son etaplarda ÅŸoför aracÄ± hÄ±zlÄ± kullanmaya baÅŸladÄ±. Sürücü yolda hata yapmadÄ± ama dediÄŸim gibi yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± arabayÄ± hÄ±zlÄ± kullanÄ±yordu" ifadelerini kullandÄ±.