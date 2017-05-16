Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/05/2017 11:27

Feci kazada can veren 24 kiÅŸinin mola yerindeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±

marmaris trafik kazasÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Anneler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle yola Ã§Ä±kan ve Marmaris'te feci kazada can veren 24 kiÅŸinin bir Ã§ay bahÃ§esinde mola verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere ulaÅŸÄ±ldÄ±

MuÄŸla'daki trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 24 kiÅŸinin, AydÄ±n'Ä±n Çine ilçesindeki bir çay bahçesinde verilen molada son görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±.Anneler Günü etkinliÄŸi kapsamÄ±nda 13 MayÄ±s'ta Ä°zmir'in Buca ilçesinden Marmaris'e hareket eden midibüsteki vatandaÅŸlar, kazadan bir süre önce Çine ilçesindeki bir çay bahçesinde mola verdi. ÇoÄŸunluÄŸu kadÄ±nlarÄ±n bulunduÄŸu midibüstekilerin mola yerindeki görüntüleri, çay bahçesindeki güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.

Güvenlik kamerasÄ±ndaki görüntülere göre, çay bahçesine ArmaÄŸan SertbaÅŸ'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± kaza yapan 03 FR 747 plakalÄ± midibüs yanaÅŸÄ±yor. Daha sonra midibüsten inen yolcular çay bahçesine geçip buradaki masalarÄ± birleÅŸtirerek kahvaltÄ± yapÄ±yor. Gezinin organizatörlüÄŸünü yapan NazlÄ± Ceylan, tüm masalarÄ± tek tek dolaÅŸÄ±p yolcularla tokalaÅŸÄ±yor.Trafik kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren sürücü SertbaÅŸ da 10 aylÄ±k bebeÄŸi Nehir'i kucaÄŸÄ±na alarak bahçede dolaÅŸÄ±yor. Organizatör NazlÄ± Ceylan da ara ara telefonla görüÅŸüyor. 

"Ölümlü dünya"

Çay bahçesini iÅŸleten Faruk Alp, NazlÄ± Ceylan'Ä±n, daha önce de çeÅŸitli kafilelerle iÅŸ yerine geldiÄŸini söyledi.Kaza günü Marmaris'e hareket etmeden önce kendisine "Ä°nÅŸallah baÅŸka sefer yine geleceÄŸiz" dediÄŸini anlatan Alp, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"HayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r diliyorum. Çok zor bir durum. Yolculardan biri hesap öderken 50 kuruÅŸ bozuÄŸunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ben de kendisine sorun deÄŸil 'CanÄ±nÄ±z saÄŸ olsun' dedim. Bunun üzerine kendisi 'Olmaz öyle ölümlü dünya, kimsenin hakkÄ± kimsede kalmasÄ±n' diyerek bana 50 kuruÅŸu getirip verdi. Allah hepsinin mekanÄ±nÄ± cennet eylesin. Çok üzgünüm."

 

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