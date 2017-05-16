O illerde Ã§alÄ±ÅŸma saatleri deÄŸiÅŸiyor iÅŸte nedeni

ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k ilde yaÅŸanan trafik sorunu nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸma saatleri deÄŸiÅŸiyor

Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir’de yaÅŸanan trafik sorunu Türkiye’nin dev ÅŸirketlerinde çalÄ±ÅŸma saatlerinin de deÄŸiÅŸmesine neden oldu. ArtÄ±k birçok ÅŸirket mesai saatlerini 09.00-18.00 saatleri arasÄ±nda deÄŸil, 07.30-16.30, 8.30–17.30 ve 07.45–16.45 olarak deÄŸiÅŸtiriyor.

EN BÜYÜK NEDEN TRAFÄ°K

Åžirketlerin iÅŸ saatlerini deÄŸiÅŸtirmesindeki en önemli etken ise trafik. Türkiye'de trafiÄŸin en yoÄŸun olduÄŸu üç il Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir olarak gösteriliyor. Ancak birçok ÅŸehirde de artÄ±k akÅŸam ve sabah saatlerinde yoÄŸun trafik yaÅŸanÄ±yor. Ä°stanbul'da trafik sabah saat 06.30 itibariyle baÅŸlÄ±yor. Ä°lk yoÄŸunluk köprülerin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiÅŸ güzergahlarÄ±nda yaÅŸanÄ±yor. Saat 07.00 itibariyle Ä°stanbul'da birçok ana arterde trafik artÄ±yor.

Bir çok Avrupa ülkesinde yÄ±llardÄ±r uygulanan ‘esnek çalÄ±ÅŸma saatleri' modeli Türkiye'de de artÄ±k hÄ±zla yayÄ±lÄ±yor. Özellikle Ä°stanbul gibi trafiÄŸin yoÄŸun olduÄŸu ÅŸehirlerde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n motivasyonunu yükseltmeyi hedefleyen dev ÅŸirketler, çalÄ±ÅŸma saatlerini teker teker deÄŸiÅŸtiriyor. Eskiden sabah 9.00 akÅŸam 18.00 olan çalÄ±ÅŸma saatleri artÄ±k, 8.30–17.30, 07.30-16.30 ve 07.45–16.45 olarak deÄŸiÅŸiyor. Åžirketler böylece çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n trafikte zaman kaybetmesini önlerken, motivasyonlarÄ±nÄ± da yüksek tutuyor.

Saatler 08.00'i gösterirken zirve yapÄ±yor. En sÄ±kÄ±ÅŸÄ±k zaman aralÄ±ÄŸÄ± 7.30-9.00 arasÄ± olarak gösteriliyor. Ankara ve Ä°zmir'deki yoÄŸunluklar ise Ä°stanbul'a kÄ±yasla 30-40 dakika daha sonra gözleniyor ve 8:30'da zirve yapÄ±yor. En çok 8.00-9.00 arasÄ±nda yoÄŸunluk oluyor. Ä°stanbul'da akÅŸam yoÄŸunluÄŸu ise saat 18.00-19.30 arasÄ±nda yaÅŸanÄ±yor. Saatler 19.00'Ä± gösterirken ise merkezi yollarda trafik adeta durma noktasÄ±na geliyor. Ä°zmir'de 18.50, Ankara'da ise 18.40 akÅŸam yoÄŸunluÄŸu en üst seviyeye ulaÅŸÄ±yor.

3 SAAT YOLDA GEÇÄ°YOR

Bugün Ä°stanbul'da yaÅŸayan ve iÅŸine gitmek için Avrupa yakasÄ±na geçmek zorunda olan bir çalÄ±ÅŸan sabah 09.00'da iÅŸinde olabilmek için evden 07.30'da çÄ±kmak zorunda kalÄ±yor. AynÄ± çalÄ±ÅŸan 18.00'da iÅŸinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra 19.30'da evine ulaÅŸÄ±yor. Yani günün 3 saatini trafikte geçirebiliyor. Åžirketler de bu durumun önüne geçmek için çalÄ±ÅŸma saatlerinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidiyor.

Åžirket yetkilileri, "Esnek çalÄ±ÅŸma saatlerini uygulamamÄ±zÄ±n baÅŸlÄ±ca nedeni, çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸ-yaÅŸam dengesini saÄŸlamalarÄ±na yardÄ±mcÄ± olabilmek, yoÄŸun trafik saatleri ve kiÅŸisel ihtiyaçlara göre esneklik saÄŸlayabilmek.

Her çalÄ±ÅŸanÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ±n, beklentilerinin ve motivasyonlarÄ±nÄ±n birbirinden farklÄ± olduÄŸunu biliyoruz. Esnek çalÄ±ÅŸma saatleri de bu bilinçle oluÅŸturduÄŸumuz uygulamalardan biri. Herkes gibi çalÄ±ÅŸanlarÄ±n da özel hayatlarÄ± ve iÅŸ dÄ±ÅŸÄ±nda sahip olduklarÄ± baÅŸka sorumluluklarÄ± var" diyor.