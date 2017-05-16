Meteorolojiden Ä°stanbullu vatandaÅŸlar iÃ§in Ã¶nemli uyarÄ±

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re hafta sonu Ä°stanbul'da yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava etkili olacak

Meteoroloji'den yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, Orta ve DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun kuzeyi ile BartÄ±n, Karabük, Kastamonu, Sinop, ÇankÄ±rÄ±, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Ä°stanbul için tahminler ise hafta sonuna kadar parçalÄ± bulutlu olacaÄŸÄ± yönünde. Ancak 19 MayÄ±s nedeniyle 3 günlük tatil planÄ± yapanlarÄ± Cumartesi ve Pazar günü gök gürültülü ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± bir hava bekliyor.

Meteoroloji'nin bugün için bazÄ± illerde tahmin ettiÄŸi hava durumu sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve az bulutlu 21

Ä°stanbul: Az bulutlu 24

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k 33

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve yer yer çok bulutlu 30

Samsun: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17

Trabzon: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17

Erzurum: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu 27