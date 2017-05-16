Trabzon'da Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ± 1 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

Trabzon'un MaÃ§ka Ä°lÃ§esinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile terÃ¶ristler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucunda Uzman Ã‡avuÅŸ Osmangazi Ã‡etingÃ¶z ÅŸehit oldu

KaraaÄŸaç YaylasÄ± mevkiinde saat 08.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Devriye görevinde bulunan jandarmalar bir grup PKK’lÄ± teröristle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmada, teröristlerin açtÄ±ÄŸÄ± ilk ateÅŸle Uzman ÇavuÅŸ Osmangazi Çetingöz, aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi TÄ±p Fakültesi Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±lan Uzman ÇavuÅŸ Osmangazi Çetingöz, burada yapÄ±lan tüm müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu. KaraaÄŸaç YaylasÄ± mevkii giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±lÄ±rken, bölgeye diÄŸer illerden de takviye birlikler sevk edildi. PKK’lÄ± teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede baÅŸlatÄ±lan geniÅŸ çaplÄ± operasyon sürdürülüyor.