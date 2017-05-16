Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/05/2017 12:17

Trabzon'da Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ± 1 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

Osmangazi Ã‡etingÃ¶z

Trabzon'un MaÃ§ka Ä°lÃ§esinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile terÃ¶ristler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucunda Uzman Ã‡avuÅŸ Osmangazi Ã‡etingÃ¶z ÅŸehit oldu

KaraaÄŸaç YaylasÄ± mevkiinde saat 08.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Devriye görevinde bulunan jandarmalar bir grup PKK’lÄ± teröristle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmada, teröristlerin açtÄ±ÄŸÄ± ilk ateÅŸle Uzman ÇavuÅŸ Osmangazi Çetingöz, aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi TÄ±p Fakültesi Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±lan Uzman ÇavuÅŸ Osmangazi Çetingöz, burada yapÄ±lan tüm müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu. KaraaÄŸaç YaylasÄ± mevkii giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±lÄ±rken, bölgeye diÄŸer illerden de takviye birlikler sevk edildi. PKK’lÄ± teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede baÅŸlatÄ±lan geniÅŸ çaplÄ± operasyon sürdürülüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
aÄŸrÄ± yÃ¼ksek kesimler

AÄŸrÄ±'da yÃ¼ksek kesimleri beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

AÄŸrÄ±'da ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼ksek kesimlere kar yaÄŸdÄ±

Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi

Tunceli ValiliÄŸi aÃ§Ä±kladÄ± 31 bÃ¶lgede o uygulama baÅŸlatÄ±ldÄ±

Tunceli'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak adÄ±na 31 yer Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava

Meteorolojiden Ä°stanbullu vatandaÅŸlar iÃ§in Ã¶nemli uyarÄ±

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re hafta sonu Ä°stanbul'da yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava etkili olacak