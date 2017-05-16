Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/05/2017 12:19

Tunceli ValiliÄŸi aÃ§Ä±kladÄ± 31 bÃ¶lgede o uygulama baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi

Tunceli'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak adÄ±na 31 yer Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

Tunceli ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada Tunceli merkez, OvacÄ±k, Pülümür, Hozat ve NazÄ±miye ilçe sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde 31 ayrÄ± bölgenin 16 MayÄ±s ile 30 MayÄ±s 2017 tarihleri arasÄ±nda özel güvenlik bölgesi ilan edildiÄŸi bildirildi.Valilik açÄ±klamasÄ±nda özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan giriÅŸlerin yasaklandÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, terörist unsurlarÄ±n bulunmasÄ± ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n da kararlÄ±lÄ±kla devam ettiÄŸi kaydedildi.

AçÄ±klamanÄ±n devamÄ±nda özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin, Tunceli merkezde Bali, Kurutlu Deresi, Gözlek-Sepertek, Kutu Deresi, Ahpanos-Salderesi, Laç Deresi, OvacÄ±k ilçesinde, EroÄŸlu Mahallesi, Mercan DaÄŸlarÄ±, KÄ±ran Deresi, KÄ±nÄ±kan Tepe, GolanyaylasÄ±, EÄŸerci Mahallesi, DülbektaÅŸÄ±,KaraoÄŸlan DaÄŸÄ± Yarpuzlu Mahallesi, AlisÄ±rtÄ± geçidi, Dalav YaylasÄ±, Karagöl YaylasÄ±, Kurugöl YaylasÄ±, BastÄ±r YaylasÄ±, Kurt YaylasÄ±, ÇeÅŸme YaylasÄ±, Yel YaylasÄ± Ganikastik, ÇÄ±ÄŸÄ±rlÄ± YaylasÄ±, Karadere, NazÄ±miye ilçesinde Tavuklu, DoÄŸantaÅŸ Dokuzkaya, Pülümür ilçesinde YoncalÄ±k YaylasÄ±, SarÄ±gül YaylasÄ± ve Hozat ilçesinde ise Kinzir OrmanlarÄ± olduÄŸu ifade edildi.

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