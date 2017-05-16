Ä°stanbul ValiliÄŸi 19 MayÄ±s yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne izin vermedi

BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi tarafÄ±ndan bu yÄ±l dÃ¼zenlenecek â€˜GenÃ§lik Festivaliâ€™ne Valilik'ten izin Ã§Ä±kmadÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi tarafÄ±ndan 19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramÄ± kapsamÄ±nda bu yÄ±l üçüncüsü düzenlenecek olan ‘Gençlik Festivali' Valilik kararÄ±yla iptal edildi. GeçtiÄŸimiz iki yÄ±l da BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi tarafÄ±ndan 19 MayÄ±s Gençlik ve Spor BayramÄ± kapsamÄ±nda düzenlenen '19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma ve Gençlik Festivali' bu sene de 4 gün boyunca sürecek etkinlikler, sürpriz konserler ve rengerank Colour Up koÅŸusuyla devam etmesi planlanÄ±yordu. Ancak bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün 98 yÄ±l önce BeÅŸiktaÅŸ’tan milli mücadele için ilk adÄ±mÄ± attÄ±ÄŸÄ± noktada gerçekleÅŸtirilecek yürüyüÅŸle baÅŸlayÄ±p konserler ve 19 MayÄ±s'ta Colour Up koÅŸusuyla devam edecek olan 4 günlük festivale Valilik tarafÄ±ndan izin çÄ±kmadÄ±. Konuyla ilgili açÄ±klama yapan CHP’li BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Hazinedar, ValiliÄŸin bu tutumunun ‘çifte standart’ olarak yorumladÄ±.

“ETNOSPOR’A Ä°ZÄ°N VAR 19 MAYIS’A YOK”

Ä°ÅŸte Hazinedar’Ä±n yazÄ±lÄ± olarak yaptÄ±ÄŸÄ± o açÄ±klama ” Bugün büyük bir üzüntü yaÅŸÄ±yoruz çünkü Cumhuriyetin en görkemli bayramlarÄ±ndan biri olan 19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ±'nÄ± coÅŸkuyla kutlamaya hazÄ±rlanÄ±rken BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ve BeÅŸiktaÅŸlÄ±larÄ±n hiç hak etmediÄŸi bir engellemeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k… Ä°stanbul ValiliÄŸi, 16-19 MayÄ±s 2017 tarihleri arasÄ±nda Belediyemiz tarafÄ±ndan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ± kapsamÄ±nda üçüncü kez gerçekleÅŸtirilen etkinliklerin; ülkemizin bulunduÄŸu ÅŸartlar, provokatif eylem ve olaylarÄ±n meydana gelebileceÄŸi, etkinliklere katÄ±lacaklar da dâhil halkÄ±n huzur, güvenlik ve esenliÄŸinin kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasÄ±na ve toplumda panik oluÅŸmasÄ±na sebebiyet verebileceÄŸi gerekçeleriyle uygun görülmediÄŸini bildirmiÅŸtir. Ancak, Ä°stanbul'da çeÅŸitli kurumlarÄ±n düzenlediÄŸi izinli festival ve ÅŸenliklerin huzur ve esenlik içinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözlemlemekteyiz. Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi'nin düzenlediÄŸi “Vodafone 12. Ä°stanbul YarÄ± Maratonu 30 Nisan 2017 tarihinde koÅŸulmuÅŸtur.

Etnospor Kültür Festivali 11-14 MayÄ±s 2017 tarihleri arasÄ±nda YenikapÄ± MeydanÄ±'nda Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir. “III. BeÅŸiktaÅŸ Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Åženlikleri” BeÅŸiktaÅŸ Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü koordinatörlüÄŸünde 15 MayÄ±s 2017 tarihinde BeÅŸiktaÅŸ Demokrasi ve Özgürlük MeydanÄ±'nda baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Belediyemizin de desteklediÄŸi etkinliÄŸin 17 MayÄ±s 2017 tarihine kadar yukarÄ±da anÄ±lan mekânda ve Ortaköy MeydanÄ±'nda yapÄ±lmasÄ±na izin verilmiÅŸtir. Ancak söz konusu olan 19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ± kutlama etkinlikleri ve BeÅŸiktaÅŸ olunca Valilik farklÄ± bir tavÄ±r almÄ±ÅŸtÄ±r.

BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± olarak ÅŸunun altÄ±nÄ± özellikle çizmeliyim ki 19 MayÄ±s 1919 tarihi BeÅŸiktaÅŸ ilçesi için büyük bir önem arz etmektedir. Milli Mücadelenin baÅŸlangÄ±cÄ± olarak kabul edilen Mustafa Kemal ve silah arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Samsun'a hareket etmek için ilk adÄ±mÄ± attÄ±klarÄ± nokta BeÅŸiktaÅŸ'tÄ±r. Bundan tam 98 yÄ±l önce 16 MayÄ±s'ta gerçekleÅŸen bu tarihi olayÄ± BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar ve Ä°stanbullular BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yeniden doÄŸuÅŸu olarak görmekte ve 16-19 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lan bayram etkinliklerini büyük bir coÅŸkuyla sahiplenmektedir. Bu engellemeler BeÅŸiktaÅŸ halkÄ±nÄ±n ne Cumhuriyet ne de Atatürk sevgisini azaltmayacak aksine çok daha coÅŸkulu bir ÅŸekilde sahip çÄ±kmasÄ±na imkân saÄŸlayacaktÄ±r… Tüm bu açÄ±klamalarÄ±mÄ±z Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ Belediyesinin öncülüÄŸünde gerçekleÅŸtirilecek 19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ± kutlamalarÄ± ve Gençlik Festivali etkinliklerimizin Valilik tarafÄ±ndan iptal edildiÄŸini üzüntüyle duyururum…”