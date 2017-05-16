Ä°zmirli vatandaÅŸlardan belediyeye su kesintisi tepkisi

Ä°zmir'in bazÄ± ilÃ§elerinde su kesintisi vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± adeta felÃ§ etti. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir araya gelen vatandaÅŸlar belediyeye tepki gÃ¶sterdi

Ä°zmir'in Buca, KarabaÄŸlar ve Gaziemir ilçelerinde, su kesintisi nedeniyle ihtiyaçlarÄ±nÄ± tankerlerden veya ambalajlÄ± su satÄ±n alarak karÅŸÄ±layan vatandaÅŸlar belediyeye tepki gösterdi.Ä°zmir'in içme suyu ihtiyacÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yüzde 40'Ä±nÄ± saÄŸlayan TahtalÄ± BarajÄ± isale hattÄ±nda 3 gün önce meydana gelen arÄ±za nedeniyle Gaziemir ile Buca ilçelerinin tamamÄ±na, KarabaÄŸlar'Ä±n ise bir kÄ±smÄ±na su verilemiyor.

Su kesintisine hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan ilçe halkÄ±, ihtiyaçlarÄ±nÄ± tankerlerden karÅŸÄ±lamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Pazar gününden bu yana musluklarÄ±ndan su akmayan vatandaÅŸlar, tankerlerin yanÄ±nda uzun kuyruklar oluÅŸturdu. BazÄ± vatandaÅŸlar ise araçlarÄ±yla çevre ilçelerdeki akrabalarÄ±ndan su temin etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Birçok kiÅŸi de ambalajlÄ± su satÄ±n alÄ±yor.KarabaÄŸlar ilçesinde yaÅŸayan Derya YavaÅŸ, evlerinde su akmadÄ±ÄŸÄ± için büyük sÄ±kÄ±ntÄ± çektiklerini söyledi.Mahalle sakinlerinin tanker sÄ±rasÄ±na girdiÄŸini anlatan YavaÅŸ, "Sabahtan bu yana market market su koÅŸturuyorum. Su yok, bir de 57 lira fatura geldi." dedi.Safiye Turgut da yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± dile getirerek, "Bir de suya zam geldi. Susuzluk var, rezil haldeyiz. Dün de iki yerde daÄŸÄ±tÄ±m vardÄ±, yetiÅŸemedim. Parayla su alÄ±yorum." diye konuÅŸtu.

Nedres Aras da tanker önünde su sÄ±rasÄ±na girdiÄŸini ancak evine boÅŸ ÅŸiÅŸelerle döndüÄŸünü ifade etti.Su olmadÄ±ÄŸÄ± için ev temizliÄŸi yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Aras, "Evimiz, her tarafÄ±mÄ±z kokuyor, periÅŸan olduk. Habersiz yakalandÄ±k. Marketlerden su alÄ±yoruz ama yetmiyor. Bu bizim Ä°zmir'in yüz karasÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Su için camiye gittiler

Buca'nÄ±n YaylacÄ±k Mahallesi sakinleri de ellerinde pet ÅŸiÅŸe ve bidonlarla camiye gitti.Sabiha Laleli, had safhada su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Hasan AydoÄŸan da su kesintisinin önceden haber verilmediÄŸini ifade ederek, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bu, rezillikten baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil. Televizyondan uyarÄ± yapÄ±lÄ±r. Camiden su dolduracaÄŸÄ±m, olmazsa parayla alacaÄŸÄ±z. Dünden beri böyle. MuÄŸla'daki trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler buradan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°nsanlarÄ±n evinde acÄ± var, sabah elini yüzünü yÄ±kamaya suyu yok. BaksÄ±nlar rezilliÄŸi görsünler. Park yapmakla bu iÅŸ çözülmez. Ne yapayÄ±m ben yolu, parkÄ±; evde su akmÄ±yor."