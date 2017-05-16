Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/05/2017 17:13

Fetullah GÃ¼len'in gÃ¶zaltÄ±ndaki yeÄŸeni Åžamil GÃ¼len hakkÄ±nda flaÅŸ karar

Åžamil GÃ¼len

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan GÃ¼len'in yeÄŸeni Åžamil GÃ¼len tutuklandÄ±

FetullahçÄ± Terör Örgütünün (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in yeÄŸeni Åžamil Gülen çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄŸÄ± tarafÄ±ndan FETÖ mensuplarÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Kocaeli ilinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nan FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in yeÄŸeni ve 'Kara Harp Okulu Ä°mamÄ±' olduÄŸu deÄŸerlendirilen 36 yaÅŸÄ±ndaki Åžamil Gülen, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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