Fetullah GÃ¼len'in gÃ¶zaltÄ±ndaki yeÄŸeni Åžamil GÃ¼len hakkÄ±nda flaÅŸ karar

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan GÃ¼len'in yeÄŸeni Åžamil GÃ¼len tutuklandÄ±
FetullahçÄ± Terör Örgütünün (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in yeÄŸeni Åžamil Gülen çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄŸÄ± tarafÄ±ndan FETÖ mensuplarÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Kocaeli ilinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nan FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in yeÄŸeni ve 'Kara Harp Okulu Ä°mamÄ±' olduÄŸu deÄŸerlendirilen 36 yaÅŸÄ±ndaki Åžamil Gülen, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.