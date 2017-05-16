Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/05/2017 17:25

Tunceli merkezli 4 ilde 19 terÃ¶r ÅŸÃ¼phelisi gÃ¶zaltÄ±nda

terÃ¶r operasyonu

Tunceli merkez olmak Ã¼zere 4 ilde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda 19 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Tunceli ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Tunceli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda, Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸünce Tunceli, ElazÄ±ÄŸ, Ä°zmir ve Ä°stanbul illeri ile müÅŸterek olarak planlanan operasyon kapsamÄ±nda BTÖ, MLKP ve TÄ°KKO terör örgütlerinin kurye, milis ve iÅŸbirlikçilerine yönelik icra edilen operasyon kapsamÄ±nda aralarÄ±nda Akpazar Belde Belediyesi sözde EÅŸbaÅŸkanÄ± Fadime Çetinkaya'nÄ±n da bulunduÄŸu 19 ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, soruÅŸturmalarÄ± devam etmekte olup, geliÅŸmelerden kamuoyuna ayrÄ±ca bilgi verilecektir" denildi.

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