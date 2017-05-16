Ramazan ayÄ± baÅŸlÄ±yor ilk oruÃ§ hangi gÃ¼n tutulacak

Diyanet tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ramazan ayÄ± bu yÄ±l 27 MayÄ±s tarihinde baÅŸlayacak

Ramazan ayÄ± ne zaman baÅŸlÄ±yor sorusuna Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n takvimine göre 27 MayÄ±s 2017 saat 03:16’da baÅŸlÄ±yor, iftar 20:37’de ilk oruç sona eriyor. Müslümanlar 30 gün oruç tutarken, son oruçta sahur 24 Haziran 2017’de saat 03:03’te baÅŸlÄ±yor, iftar ise 20:51’de yapÄ±lacak. Geçen oruç aylarÄ±nda iftar saati geriye giderken, bu ay ilk defa iftar saatleri ileriye doÄŸru gidecek ve saatlerde geriye gitmeyecek. Ramazan BayramÄ± 25 Haziran 2017 Pazar günü baÅŸlÄ±yor, 27 Haziran 2017 SalÄ± günü sona eriyor. Resmi tatil olarak Pazartesi ve SalÄ± günü memurlar izin yapÄ±yor.

Ä°slam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayÄ±na artÄ±k kÄ±sa bir süre kaldÄ±. Mübarek üç aylarÄ±n içerisinde yer aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸu günlerde binlerce Müslüman Ramazan- Åžerif ayÄ±nÄ±n ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. Ramazan ayÄ± bu sene 27 MayÄ±s tarihinde baÅŸlayacak. Müslümanlar ilk sahurunu 26 MayÄ±s'Ä± 27 MayÄ±s'a baÄŸlayan gece yapacak. Ä°lk Ä°ftar 27 MayÄ±s akÅŸamÄ± açÄ±lacak. Rahmet, Bereket ve maÄŸfiret ayÄ± olarak da bilinen Ramazan ayÄ± müslümanlar açÄ±sÄ±ndan büyük önem taÅŸÄ±yor.

RAMAZAN BAYRAMI TATÄ°LÄ° KAÇ GÜN?

Peki bu sene Ramazan BayramÄ± tatili kaç gün olacak? Ramazan ayÄ± 27 MayÄ±s Cumartesi günü baÅŸlÄ±yor. 2017'de Ramazan BayramÄ± ise, 25 Haziran Pazar, 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran SalÄ± günlerine denk geliyor. BayramÄ±n ilk günü hafta sonuna denk geldiÄŸi için çalÄ±ÅŸanlar ekstradan sadece 2 gün tatil yapabiliyor.