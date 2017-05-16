Arama yapÄ±lan araÃ§ta bulunanlar ÅŸok etti

Edirne'nin Enez Ä°lÃ§esinde bir araÃ§ta yapÄ±lan arama sonucunda 1 ton 600 kilo kaÃ§ak canlÄ± midye bulundu

Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, alÄ±nan duyum üzerine bir aracÄ± ilçeye baÄŸlÄ± Sultaniçe Köyü sahil yolunda durdurdu. Araçta yapÄ±lan aramada yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistana götürülmek istenen piyasa deÄŸeri 70 bin lira olan 1 ton 600 kilo kaçak canlÄ± midye ele geçirildi. Ele geçen midyeler teslim edildikleri Enez GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Ä°lçe MüdürlüÄŸü ekiplerince Saros Körfezinde denize döküldü. SoruÅŸturma sürüyor.