Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/05/2017 17:33

Arama yapÄ±lan araÃ§ta bulunanlar ÅŸok etti

kaÃ§ak midye

Edirne'nin Enez Ä°lÃ§esinde bir araÃ§ta yapÄ±lan arama sonucunda 1 ton 600 kilo kaÃ§ak canlÄ± midye bulundu

Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, alÄ±nan duyum üzerine bir aracÄ± ilçeye baÄŸlÄ± Sultaniçe Köyü sahil yolunda durdurdu. Araçta yapÄ±lan aramada yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistana götürülmek istenen piyasa deÄŸeri 70 bin lira olan 1 ton 600 kilo kaçak canlÄ± midye ele geçirildi. Ele geçen midyeler teslim edildikleri Enez GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Ä°lçe MüdürlüÄŸü ekiplerince Saros Körfezinde denize döküldü. SoruÅŸturma sürüyor.

 
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