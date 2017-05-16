Vezneciler'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Haziran ayÄ±nda Vezneciler'de dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi

Vezneciler'de, 6'sÄ± polis 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yürütülen soruÅŸturma sonucunda, terör örgütü PKK elebaÅŸÄ±larÄ± Murat KarayÄ±lan, Duran Kalkan ve Cemil BayÄ±k'Ä±n da arasÄ±nda bulunduÄŸu 20 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi.Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 7 Haziran 2016'da Fatih ÅžehzadebaÅŸÄ± Caddesi Vezneciler otobüs duraÄŸÄ± istikametinde Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸüne ait iki midibüse yönelik terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma tamamlandÄ±.Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 6'sÄ± polis 12 kiÅŸi "maktul", 12 kiÅŸi "maÄŸdur", aralarÄ±nda polis memurlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 156 kiÅŸi de "müÅŸteki" olarak yer aldÄ±.

Ä°ddianamede, haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan terör örgütü PKK elebaÅŸÄ±larÄ± Murat KarayÄ±lan, Cemil BayÄ±k, Duran Kalkan ile Ramazan AçÄ±kyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran, Elif YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "devletin birliÄŸini ve ülke bütünlüÄŸü bozmak", "kiÅŸiyi yerine getirdiÄŸi kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme ve öldürmeye teÅŸebbüs etme", "olasÄ± kastla bombalama suretiyle öldürme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulmasÄ± veya el deÄŸiÅŸtirmesi", "olasÄ± kastla basit yaralama", "olasÄ± kastla yaralama", "olasÄ± kastla kemik kÄ±rÄ±ÄŸÄ± oluÅŸturacak ÅŸekilde yaralama" ve "zincirleme ÅŸekilde mala zarar verme" ve "silahlÄ± terör örgütünün yöneticiliÄŸini yapma" suçlarÄ±ndan yediÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet, altÄ±ÅŸar kez müebbet ve deÄŸiÅŸen oranlarda hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi.Ä°ddianamede 5'i yakalamalÄ±, 6'sÄ± tutuklu, 1'i serbest toplam 12 sanÄ±ÄŸÄ±n da benzer suçlardan deÄŸiÅŸik oranlarda hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, üzerindeki inceleme tamamladÄ±.Ä°ddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, ilk duruÅŸmanÄ±n 6 Ekim'de yapÄ±lmasÄ±nÄ± hükme baÄŸladÄ±.