Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/05/2017 20:52

Irak'Ä±n kuzeyinde 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

hava harekatÄ±

Irak'Ä±n Zap ve Metina bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine savaÅŸ uçaklarÄ± ve silahlÄ± insansÄ±z hava araçlarÄ±yla (Ä°HA), hudut hattÄ±ndaki karakol ve üs bölgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içerisinde olduÄŸu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarÄ±na yönelik hava harekatÄ± düzenlendi.Hareket kapsamÄ±nda ateÅŸ altÄ±na alÄ±nan bölücü terör örgütüne ait üs bölgeleri, maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve muhabere sistemleri ile Doçka silah mevzileri tam isabetle vurularak imha edildi. Ä°lk belirlemelere göre 11 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale gerildi.Görevlerini baÅŸarÄ±yla icra eden savaÅŸ uçaklarÄ± ve Ä°HA'lar emniyetle üslerine döndü.TSK'dan hava harekatÄ±na iliÅŸkin görüntüler de paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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