TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k kavga Ã§Ä±ktÄ±

TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi konutu Ã¶nÃ¼nde karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ gruplar arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada 9 kiÅŸi yaralanÄ±rken 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ellerinde PYD (Demokratik Birlik Partisi) bayraÄŸÄ± ve Selahattin DemirtaÅŸ'la ilgili dövizler bulunan bir grup, konutun karÅŸÄ±sÄ±ndaki alanda ErdoÄŸan'Ä± protesto etti.Konut önünde ellerinde Türk bayraklarÄ± bulunan baÅŸka bir grup bir araya geldi.Ä°ki grup arasÄ±nda yaÅŸanan ilk arbede ardÄ±ndan polis araya girdi ancak daha sonra yeniden bir kavga yaÅŸandÄ±.

Olaya Türk korumalar da dahil oldu.Olay yerine takviye polis ekipleri gönderildi.Emniyet sözcüsü Hugh Carew, kavganÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedeninin soruÅŸturulduÄŸunu belirtti.YaralÄ±larÄ±n yerel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

NBC TV kanalÄ± için çalÄ±ÅŸan bir gazeteci, olay sÄ±rasÄ±nda ErdoÄŸan'Ä±n konutta olduÄŸunu söyledi.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dün ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la görüÅŸmüÅŸ ve liderler daha sonra bir ortak açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.ErdoÄŸan ve Trump, bu görüÅŸme ardÄ±ndan yemekte de bir araya gelmiÅŸti.