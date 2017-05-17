GÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda mahsur kalan iÅŸÃ§ilerin cenazelerine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esinde bulunan bir maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte iki iÅŸÃ§i can verdi

Antalya'nÄ±n Kemer ilçesinde bir kömür madeninde metan sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± sonucu mahsur kalan iki iÅŸçinin cenazelerine ulaÅŸÄ±ldÄ±.Kemer ilçesi OvacÄ±k Mahallesi'nde Balyak Madencilik Limited Åžirketine ait kömür madeninde dün akÅŸam yaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan görevlendirilen ekipler, iÅŸçileri kurtarmak için yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma yürüttü.Ekipler, metan sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 900 metre derinlikte mahsur kalan madenciler Levent Korkmaz (39) ve Esen ÇavuÅŸ'un (35) cesetlerini buldu.

Ä°ÅŸçilerin cesetleri, Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi itfaiyesi ile Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü (AFAD) ekipleri tarafÄ±ndan ocaktan çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra Antalya Adli TÄ±p Kurumu morguna gönderildi.

"Göçük veya grizu patlamasÄ± yok"

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Antalya Valisi Münir KaraloÄŸlu, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 112 Acil Servise dün saat 19.43'te ilk ihbarda bulunulmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan itfaiye, AFAD ve maden ocaÄŸÄ± ekiplerinin arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Ekiplerin iki madencinin cesetlerine ulaÅŸarak ocak dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KaraloÄŸlu, iÅŸçilere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.KaraloÄŸlu, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorusu üzerine ocakta patlama ya da göçüÄŸün söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Madende yoÄŸun bir gaz olduÄŸunu dile getiren KaraloÄŸlu, "ArkadaÅŸlarÄ±n gazdan etkilenerek öldüklerini düÅŸünüyoruz ama kesin sonuçlar ancak otopsi sonuçlarÄ±ndan sonra ortaya çÄ±kacak. Göçük veya grizu patlamasÄ± yok. YoÄŸun bir gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± sonucu meydana gelmiÅŸ bir kaza." dedi.KaraloÄŸlu, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu maden kazasÄ±nÄ±n etraflÄ±ca soruÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± Maden Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan olayÄ±n inceleneceÄŸini aktaran KaraloÄŸlu, vardiyada 14 iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 10'unun olay sÄ±rasÄ±nda tünelde bulunduÄŸunu ifade etti.

Vali KaraloÄŸlu, "Ä°ÅŸçilere 830 metrede ulaÅŸtÄ±k. Bu tünel aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru deÄŸil yatay bir tünel." diye konuÅŸtu.Kemer ilçesi OvacÄ±k Mahallesi Mezardibi mevkisindeki kömür madeninde dün akÅŸam yoÄŸun metan sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± tespit edilmiÅŸ, ihbar üzerine bölgeye çok sayÄ±da saÄŸlÄ±k, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilmiÅŸti. Ä°ÅŸçilerden Levent Korkmaz ve Esen ÇavuÅŸ'un yaklaÅŸÄ±k 900 metre derinlikte mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti. Ä°ÅŸçileri kurtarmak için yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±larak, ocaÄŸÄ±n içine hava basÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Korkmaz'Ä±n 3 ay sonra emekli olmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±, ÇavuÅŸ'un ise 15 yÄ±l otellerde aÅŸçÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±, 3 sene önce de madende çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.