Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/05/2017 09:01

BeyoÄŸlu'nda hareketli saatler zÄ±rhlÄ± polis aracÄ±na ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

istanbul haberleri

BeyoÄŸlu Ã–rnektepe'de dÃ¼n akÅŸam gÃ¶rev baÅŸÄ±nda olan polis ekibine kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda polis ekibinin bulunduÄŸu zÄ±rhlÄ± araca ateÅŸ açÄ±ldÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'nde görev amacÄ±yla sabit bekletilen araca kimliÄŸi henüz belirlenemeyen kiÅŸi veya kiÅŸiler tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±.Araca 3 kurÅŸunun isabet ettiÄŸi olayÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rgan ya da saldÄ±rganlar yaya olarak kaçtÄ±. Görevli polisler ise saldÄ±rÄ±yÄ± yara almadan atlattÄ±.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis özel harekat ve terörle mücadele ekipleri sevk edildi.GeniÅŸ güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.Polis, olayÄ±n fail veya faillerinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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