Yolcu otobÃ¼sÃ¼ TIR ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

ElazÄ±ÄŸ'da meydana gelen trafik kazasÄ±nda yolcu otobÃ¼sÃ¼ ile tÄ±r Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 20 kiÅŸi yaralandÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Muzaffer Üstün idaresindeki 34 ZZ 6516 plakalÄ± otobüs, ElazÄ±ÄŸ-Bingöl karayolunda Zafer Apalak'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 33 FH 380 plakalÄ± demir yüklü tÄ±ra arkasÄ±ndan çarptÄ±.Ä°lk belirlemelere göre, kazada otobüste bulunan bir yolcu hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20 yolcu ise yaralandÄ±.YaralÄ±lar, olay yerine sevk edilen saÄŸlÄ±k ekiplerince kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Jandarma ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldÄ±.