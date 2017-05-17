17 MayÄ±s 2017 yurtta hava durumu nasÄ±l olacak

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 17 MayÄ±s 2017 tarihinde yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava hakim olacak

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ±, yer yer çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 24

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 23

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 24

Ä°zmir: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 25

Adana: ParçalÄ± ve az bulutlu 31

Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öÄŸle saatlerinden itibaren batÄ± kesimleri saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 26

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu 18

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu 17

Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu 19

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu 28