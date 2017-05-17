Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/05/2017 10:46

18 MayÄ±s PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yarÄ±m gÃ¼n tatil olacak mÄ±

18 mayÄ±s tatil mi

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±ndan bir gÃ¼n Ã¶nce yarÄ±m gÃ¼n tatil olacak mÄ±? 18 MayÄ±s PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleden sonra tatil mi? Merak edilen sorunun cevabÄ± haberimizde

Resmi ve dini tatil günleri, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmektedir. Bu kapsamda 18 MayÄ±s yarÄ±m gün ya da resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Ä°ÅŸte, bahsi geçen ilgili kanun;

A) Resmi bayram günleri ÅŸunlardÄ±r:

1. (DeÄŸiÅŸik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±dÄ±r.

2. 19 MayÄ±s günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor BayramÄ± günüdür.

3. 30 AÄŸustos günü Zafer BayramÄ±dÄ±r.

4. 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± günü özel iÅŸyerlerinin kapanmasÄ± zorunludur.

B) Dini bayramlar ÅŸunlardÄ±r:

1. Ramazan BayramÄ±; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban BayramÄ±; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (DeÄŸiÅŸik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yÄ±lbaÅŸÄ± tatili, 1 MayÄ±s günü Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü tatilidir.

D) (DeÄŸiÅŸik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yÄ±lbaÅŸÄ± günü ve 1 MayÄ±s günü resmi daire ve kuruluÅŸlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akÅŸamÄ± sona erdiÄŸinde müteakip Cumartesi gününün tamamÄ± tatil yapÄ±lÄ±r.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapmasÄ± gereken kuruluÅŸlarÄ±n özel kanunlarÄ±ndaki hükümler saklÄ±dÄ±r.

Kaynak: Hürriyet

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