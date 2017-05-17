Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/05/2017 10:50

Ä°stanbullular dikkat yarÄ±n akÅŸama kadar saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak

yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re Ä°stanbul'da akÅŸam saatleri baÅŸlayacak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkisi yarÄ±n akÅŸama kadar devam edecek

Yurdun kuzey ve batÄ± kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nÄ±n güney ve doÄŸusu, Ege Bölgesi, Ä°ç Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±, BatÄ± Karadeniz, TekirdaÄŸ, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nÄ±n batÄ± kesimlerinin saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin parçalÄ± ve az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor. RüzgarÄ±n genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu, Güney Ege ve Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ± ile BatÄ± Karadeniz'in batÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceÄŸi tahmin ediliyor.

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