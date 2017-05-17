Zonguldak'taki faciada hayatÄ±nÄ± kaybeden 30 iÅŸÃ§i anÄ±ldÄ±

Zonguldak'ta tam 7 yÄ±l Ã¶nce meydana gelen maden faciasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 30 iÅŸÃ§i anÄ±ldÄ±

17 MayÄ±s 2010 tarihinde Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi -540 kodundaki maden ocaÄŸÄ±nda grizu patlamasÄ± sonucunda 30 maden iÅŸçisi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. FacianÄ±n 7. yÄ±l dönümünde ölen maden iÅŸçileri kuyu baÅŸÄ±nda dualarla anÄ±ldÄ±. Programa TTK Genel Müdürü KazÄ±m EroÄŸlu, GMÄ°S Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Demirci, Kilimli KaymakamÄ± Hakan Özarslan, Kilimli Belediye BaÅŸkanÄ± Ali ArslankÄ±lÄ±ç, TTK genel müdür yardÄ±mcÄ±larÄ±, müessese idaresi ve sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri katÄ±ldÄ±.

Anma töreninde konuÅŸan GMÄ°S Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Demirci, "7 sene önce burada kaybettiÄŸimiz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± anÄ±yoruz. Bir acÄ± haber daha geldi. Antalya'da iki ZonguldaklÄ± kardeÅŸimizi maalesef dün akÅŸam ÅŸehit verdik. Tüm ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizler sizlerin en iyi ÅŸekilde çalÄ±ÅŸarak, emniyetli ÅŸekilde yer üstüne çÄ±kmanÄ±zÄ± saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Genel müdürüm bu konuda çok hassas davranÄ±yor" diye konuÅŸtu.

TTK Genel Müdürü KazÄ±m EroÄŸlu da "Türkiye madenciliÄŸinin geçirdiÄŸi bir travmanÄ±n yÄ±l dönümündeyiz. Bu olayda vefat edenlerin olanlarÄ±n hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabÄ±rlar diliyorum. AynÄ± eksende madencilik sektöründe ÅŸehit olan tüm kardeÅŸlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bir aileyiz. BurasÄ± bizim evimiz. Evimizi en iyi ÅŸekilde nasÄ±l devam ettirmemiz gerekiyorsa, bu süreci de hep birlikte devam ettireceÄŸiz. Burada masanÄ±n o tarafÄ±, masanÄ±n bu tarafÄ± gibi bir ayrÄ±mÄ± kesinlikle kabul etmiyorum. 6331 sayÄ±lÄ± yasa bu anlamda bize iÅŸverene, iÅŸveren vekillerine karÅŸÄ±lÄ±klÄ± hepimize çok güzel alanlar açtÄ±. Bu anlamda da kurumumuz çok iyi ÅŸeyler yaptÄ±. Yine de yapmaya devam ediyor. Bir baÅŸka önemli ÅŸey daha getirdi. KazalanmÄ±ÅŸ olan arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸe baÅŸlama sürecinde mutlaka kaza servisi ve kendi birim amiriyle beraberce deÄŸerlendirilmesinden sonra iÅŸe baÅŸlamasÄ± ÅŸartÄ±nÄ± getirdi. Bu süreci de hep birlikte bizim deÄŸerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.Kur'an-Ä± Kerim'in okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan dualarla sona eren programda maden iÅŸçilerine mevlit ÅŸekeri ikram edildi. Gündüz vardiyasÄ±nda iÅŸe gidecek olan madenciler, madenin yolunu tuttu.