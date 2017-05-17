Kartal'da bulunan ÅŸÃ¼pheli poÅŸetin iÃ§inden patlayÄ±cÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul Kartal'da ÅŸÃ¼pheli bir poÅŸet bulan polis bÃ¶lgede inceleme yaptÄ±. Ä°nceleme sonucunda 10 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda C4 plastik patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi

ÇarÅŸÄ± Mahallesi KÄ±raç SokaÄŸÄ±'ndaki aÄŸaçlÄ±k alanda ÅŸüpheli paket bulunduÄŸu ihbarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren polis, ÅŸüpheli paket içerisinde, düzenek ve kablo tertibatlÄ± 10 kilogram plastik patlayÄ±cÄ± madde bulunduÄŸunu tespit etti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerine uzman ekipleri çaÄŸÄ±rdÄ±.Bomba Ä°mha Åžube MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± uzman ekipler, paket içerisindeki düzeneÄŸi etkisiz hale getirerek, içerisinde 10 kilogram A4 cinsi olduÄŸu tahmin edilen, uzaktan telsiz kumandalÄ± plastik patlayÄ±cÄ± ve düzeneÄŸi, detaylÄ± inceleme yapmak üzere ÅŸubeye götürdü.