Atalay Demirci hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi

Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabul kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan duruÅŸmaya hazÄ±rlÄ±k tutanaÄŸÄ±nda Atalay Demirci'nin duruÅŸmasÄ±nÄ±n 17 AÄŸustos'ta gÃ¶rÃ¼lmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal Düzene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosunca hazÄ±rlanan iddianamede, Demirci'nin bir kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 15 yÄ±la kadar hapsi isteniyor.

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan komedyen Demirci hakkÄ±nda düzenlenen iddianamede, Demirci'nin, sosyal medya hesabÄ±ndan FETÖ'nün elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'e yakÄ±nlÄ±klarÄ± bilinen eski futbolcu ve milletvekili Hakan Åžükür ve basketbolcu Enes Kanter'le yazÄ±ÅŸmalarÄ± olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Demirci'nin Åžükür ve Kanter ile yazÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, Åžükür'ün "Kimse yardÄ±m etmedi" ÅŸeklindeki sözüne karÅŸÄ±lÄ±k Demirci'nin "teselli ettiÄŸi" Åžükür'ün, "Bana yardÄ±m etmiyorlar. Kullan at, benim alanÄ±ma bakÄ±yorum, halime bakÄ±yorum, sÄ±fÄ±rlandÄ±k. Ev, araba, avukat... Boyuna masraf kimse yardÄ±m etmedi. Ona da gittim ve boÅŸ döndüm. Bizimle uÄŸraÅŸacak vakti yok. Çok sÄ±kÄ±ldÄ±m." ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.